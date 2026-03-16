Στη Σούδα ξανά το αεροπλανοφόρο Gerald R. Ford για ανεφοδιασμό

Στη βάση της Σούδας, αναμένεται να επιστρέψει μετά από έναν μήνα, το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford.

Το θηριώδες πλοίο αναμένεται να καταφθάσει στη βάση της Σούδας στα Χανιά της Κρήτης ανήμερα της 25ης Μαρτίου και σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr θα παραμείνει στην αμερικανική στρατιωτική βάση για τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα το νεότερο, μεγαλύτερο και πιο ισχυρό πυρηνοκίνητο υπεραεροπλανοφόρο βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και συμμετέχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το USS Gerald R. Ford (CVN-78) επιχειρεί επίσημα στην περιοχή ευθύνης της U.S. Central Command, παρόλο που υποστήριζε την συνεχιζόμενη επιχείρηση Operation Epic Fury από την ανατολική Μεσόγειο, όπου είχε φτάσει τον περασμένο μήνα.

Πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη του CVN-78 στη Μέση Ανατολή και για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει ταξιδέψει από τις ΗΠΑ από τότε που εντάχθηκε σε υπηρεσία στο αμερικανικό ναυτικό τον Ιούλιο του 2017.

Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό πλοίο βρισκόταν στα Χανιά πριν από ένα μήνα και συγκεκριμένα στις 23 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Η Μαρία Σάκκαρη πέρασε τελικά χωρίς αγώνα από τον πρώτο γύρο του Μαϊάμι Όπεν

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πυρκαγιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τραμπ για Στενά του Ορμούζ: Χώρες που παίρνουν πετρέλαιο από εκεί αρνούνται να βοηθήσουν, θα το θυμόμαστε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Λαμία: 27χρονη μητέρα τριών παιδιών σκοτώθηκε μετά από σοβαρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Δείτε εικόνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έξι άτομα επιτέθηκαν σε τρεις Αιγύπτιους – Δύο τραυματίες, χειροπέδες σε τρία άτομα από το Σουδάν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες συντήρησης από σήμερα στην 3η Επαρχιακή Οδό – Σε ποια σημεία