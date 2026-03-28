Στη Λιβύη σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Θα συναντηθεί με τον Χαλίφα Χαφτάρ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Στη Λιβύη και συγκεκριμένα στη Βεγγάζη θα μεταβεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα συναντηθεί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί, επίσης, στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Βεγγάζη.

Την Τετάρτη 1 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Τρίπολη, όπου θα έχει συναντήσεις με Λίβυους αξιωματούχους.

