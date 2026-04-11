Στα Ιεροσόλυμα η ελληνική αποστολή για το Άγιο Φως – Τι ώρα θα φτάσει στην Ελλάδα

Στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ήδη από νωρίς σήμερα το πρωί η ελληνική αποστολή που από το Ναό της Αναστάσεως και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, θα παραλάβει και θα μεταφέρει στην Αθήνα το ‘Αγιο Φως.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤnews από το Τελ Αβίβ, περιέγραψε τη διαδικασία μεταφοράς του Αγίου Φωτός από τους Αγίους Τόπους προς την Ελλάδα, εκφράζοντας αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά παρά τις συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, η ελληνική αποστολή βρίσκεται στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και έχει ήδη περάσει τον έλεγχο ασφαλείας, με προγραμματισμένη μετάβαση στην Ιερουσαλήμ, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, καθώς και η τελετή στο Ναό της Αναστάσεως για την αφή του Αγίου Φωτός.

Στη συνέχεια, όπως εξήγησε, η αποστολή θα επιστρέψει στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για την παράδοση του Αγίου Φωτός πριν την αναχώρηση πίσω στο αεροδρόμιο και την πτήση προς την Αθήνα, με στόχο την άφιξη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 7 το απόγευμα.

Ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι μέχρι στιγμής το πρόγραμμα εξελίσσεται ομαλά και εξέφρασε την εκτίμηση πως δεν αναμένονται καθυστερήσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία γίνεται με ομαλό ρυθμό και «με αισιοδοξία».

«Το Άγιο Φως συμβολίζει την ειρήνη και την αγάπη του Χριστού και ελπίζουμε να βοηθήσει ώστε όλα να πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το κλίμα στην αποστολή είναι θετικό ενόψει της Ανάστασης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εντύπωση προκαλεί η εικόνα στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, το οποίο, όπως είπε, εμφανίζεται σχεδόν άδειο, με περιορισμένη παρουσία πολιτικής δραστηριότητας και κυρίως στρατιωτικών αεροσκαφών, γεγονός που αντανακλά την εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.