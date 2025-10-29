Αποκαλύφθηκε η νέα πρόσοψη του Πενταγώνου – Μητσοτάκης: “Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων”

Στην απόψινή εκδήλωση στο Υπουργείο Άμυνας για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αν και προσβλήθηκε από κορωνοϊό, απηύθυνε την ομιλία του που εστίασε όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά γενικότερα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο ίδιο κλίμα και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας που στάθηκε στην αλλαγή φιλοσοφίας του ελληνικού στρατού.

Η νέα βιοκλιματική πρόσοψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, ενώ υπό ανέγερση είναι το κτήριο Κυβερνοπολέμου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του ανέφερε: «Γύρω μας καθρεφτίζεται ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων. Η υπεράσπιση της πατρίδας δεν αφορά μόνο την ισχύ των όπλων μας αλλά και την ισχύ της κληρονομιάς και της ταυτότητάς μας. Εντυπωσιακό το μνημειακό γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου για τους 121.000 νεκρούς που έπεσαν για την ελευθερία της χώρας.

Έχουμε να ολοκληρώσουμε όλη την όψη του κτηρίου αλλά και το εσωτερικό του έτσι ώστε να είναι σε ευθεία ευθυγράμμιση με αυτό που συμβολίζει η αλλαγή στο εξωτερικό του.

Η υπεράσπιση της πατρίδας μας είναι απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε εξέλιξη το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων στην ιστορία τους. Την επόμενη 12ετία οι δεσμευμένοι πόροι ξεπερνούν τα 28 δισ. Ευρώ.

Έχουμε ήδη αποκτήσει αναβαθμισμένα μαχητικά Rafale, F16 Viper, σύντομα αεροσκάφη F-35. Μία αεροπορία που έχει πλέον στρατηγική αποτρεπτική υπεροχή. Το Πολεμικό Ναυτικό εκσυγχρονίζεται με τος φρεγάτες Belharra. Όλα αυτά ενώ προωθούμε πολλά μη επανδρωμένα μέσα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενδυναμώνονται και εκσυγχρονίζονται όσο ποτέ».

Δένδιας: «Πριν δύο χρόνια φαινόταν αδιανόητο – Σήμερα κατασκεύαζουμε δικά μας drones»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είπε μεταξύ άλλων: «Η εξέλιξη ενός κτηρίου θεσμού συνιστά αλλαγή και πρόοδο. Η νέα όψη του κτηρίου εκφράζει τη νέα εικόνα των ενόπλων δυνάμεων. Σηματοδοτεί τη μεγάλη μεταρρύθμιση Ατζέντα 2030 με την οποία υλοποιούμε αλλαγές στις δομές.

Η νέα εικόνα δεν είναι αισθητική παρέμβαση, αλλά ο συμβολισμός της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Αλλαγή φιλοσοφίας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Μπορούμε να σκεφτούμε έξω από το άσχημο τσιμεντένιο κουτί όπως αυτό που ήταν το κτήριο επί δεκαετίες.

Η νέα εικόνα συμβολίζει την προσαρμογή στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις. Εξέλιξη και αλλαγή φιλοσοφίας του θεσμού των Ενόπλων Δυνάμεων. Όταν τα ανακοίνωσα για πρώτη φορά πριν δύο χρόνια φαίνονταν αδιανόητα. Όπως ότι η χώρα θα κατασκεύαζα τα δικά της ελληνικά drones. Αυτά είναι μόνο η αρχή.

Το μνημείο δεν είναι ένα μνημείο ταφικής τέχνης. Είναι άνωση, ανάταση, ανάταξη. Το ευθύ μέταλλο απεικονίζει τη σιγουριά και τη δωρικότητα που μας οδηγεί στο μέλλον. Οι κατακόρυφες έχουν κατεύθυνση τον ουρανό, το μέλλον. Θυμίζουν τη φουστανέλα αλλά και τους αρχαιοελληνικούς κίονες».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό για τη συντήρηση του Αγνώστου Στρατιώτη: «Σύντομα θα υπάξει διαγωνισμός για την ανάδειξη του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείο εθνικής ενότητας και κοινής ιστορικής αναφοράς. Αναφοράς μνήμης και σεβασμού στον Άγνωστο Νεκρό της Ελλάδας».

Την παρουσίαση της εκδήλωσης των εγκαινίων έκαναν η Άντζελα Γκερέκου με τον Ακη Σακελλαρίου. Η τελετή ξεκίνησε με τον Ακάθιστο Υμνο από παιδική χορωδία και ακολούθησε ο Άγγελος Παπαδημητρίου να τραγουδά το «Της Ελλάδος τα Παιδιά» ενώ την ίδια ώρα χορογραφίες από ηθοποιούς ήταν σε εξέλιξη, δίνοντας εικόνα στην αφήγηση των παρουσιαστών. Στη συνέχεια ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε το «Μητέρα κι αδελφή».

Η τελετή αποκαλυπτηρίων εντάσσεται στο ευρύτερο έργο «Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του ΥΠΕΘΑ» και στην «Ατζέντα 2030» του Υπουργείου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου.

Η νέα όψη φέρει την καλλιτεχνική υπογραφή του διεθνούς φήμης γλύπτη και καθηγητή Κωνσταντίνου Βαρώτσου, με τη συνεργασία της αρχιτέκτονα Χρυσάνθη Ασπρουλοπούλου.

Η νότια όψη του κτιρίου (μήκους άνω των 340 μέτρων) καλύφθηκε εξωτερικά με ένα κέλυφος από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα (περσίδες) αλουμινίου. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν 730 κάθετες σειρές περσίδων, ύψους 30,5 μέτρων η καθεμία.

Στην εκδήλωση παρουσιαστές ήταν η Άντζελα Γκερέκου και ο Άκης Σακελλαρίου. Ο Μανώλης Μητσιάς ερμήνευσε το «Πώς να σωπάσω» – Τραγούδι των Νίκου Ξυλούρη και Σταύρου Ξαρχάκου.

Ο σχεδιασμός είναι βιοκλιματικός, με σκοπό:

Τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για κλιματισμό τους καλοκαιρινούς μήνες.

Την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Στρατοπέδου «Παπάγου».

Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Η νέα όψη έχει διαμορφωθεί ώστε να εναρμονίζεται με το γλυπτό του Κ. Βαρώτσου, «Η Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», που κοσμεί τον προαύλιο χώρο του ΓΕΕΘΑ και φέρει χαραγμένα τα ονόματα των πεσόντων στους Εθνικούς Αγώνες.

Η νέα πρόσοψη πραγματοποιήθηκε με δωρεά του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου, ο οποίος προσήλθε στην εκδήλωση και έλαβε τον λόγο.

Το ιστορικό κτίριο αρχικά κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60, και έχει υποστεί κατά καιρούς αλλαγές και επεμβάσεις, αλλά καμία τόσο ριζική όσο τώρα.

Δείτε εικόνες από τη νέα πρόσοψη: