Σήμερα η δοκιμαστική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Μουδανιών – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των οχημάτων

Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί από τις 7:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα η Γενική Δοκιμαστική Παρέλαση των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κατά τις ώρες 07.30΄- 16.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

– Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

– Των κινουμένων από Ν. Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν. Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν. Ρυσίου, προς Ν. Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

Φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων που επιθυμούν να κινηθούν προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων (ρεύμα προς Ν. Μουδανιά), θα εξυπηρετούνται αρχικά μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, εν συνεχεία διαμέσω της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης Τριλόφου από όπου και θα εξέρχονται στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, στο ρεύμα προς Νέα Μουδανιά.

Βγαίνουν τα στηθαία στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών για τη δοκιμαστική παρέλαση

Εργασίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της δοκιμαστικής στρατιωτικής παρέλασης ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

από 07:00 έως 09:00 στην κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά και

από 13:00 έως 16:00 και στις δύο κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες αποσυναρμολόγησης/ συναρμολόγησης μεταλλικών στηθαίων από κινητό συνεργείο στο αριστερό έρεισμα του οδικού δικτύου,από τη Χ.Θ. 13+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Θέρμης) έως τη Χ.Θ. 18+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Νέου Ρυσίου), με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.