MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Σήμερα η δοκιμαστική παρέλαση για την 28η Οκτωβρίου στη Μουδανιών – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία των οχημάτων

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί από τις 7:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα η Γενική Δοκιμαστική Παρέλαση των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Κατά τις ώρες 07.30΄- 16.00΄, λόγω της Γενικής Δοκιμαστικής Παρέλασης των Μηχανοκίνητων Τμημάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, στο τμήμα της από τη Νέα Αερογέφυρα Θέρμης (Οδός Προφήτη Ηλία) μέχρι την Αερογέφυρα Ρυσίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

– Των κινουμένων από Θεσ/νίκη προς Ν. Μουδανιά:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Προφήτη Ηλία, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, διασταύρωση Ν.Ρυσίου, προς Ν.Ρύσιο, Αερογέφυρα Ν.Ρυσίου, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

– Των κινουμένων από Ν. Μουδανιά προς Θεσσαλονίκη:

Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν. Μουδανιών, Αερογέφυρα Ν. Ρυσίου, προς Ν. Ρύσιο, Επ.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μηχανιώνας, Προφήτη Ηλία, Νέα Αερογέφυρα Θέρμης, Ε.Ο.Θεσ/νίκης-Ν.Μουδανιών.

Φορτηγά οχήματα άνω των 3,5 τόνων που επιθυμούν να κινηθούν προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων (ρεύμα προς Ν. Μουδανιά), θα εξυπηρετούνται αρχικά μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, εν συνεχεία διαμέσω της Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης Τριλόφου από όπου και θα εξέρχονται στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, στο ρεύμα προς Νέα Μουδανιά.

Βγαίνουν τα στηθαία στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών για τη δοκιμαστική παρέλαση

Εργασίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της δοκιμαστικής στρατιωτικής παρέλασης ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες:

  • από 07:00 έως 09:00 στην κατεύθυνση προς Νέα Μουδανιά και
  • από 13:00 έως 16:00 και στις δύο κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν εργασίες αποσυναρμολόγησης/ συναρμολόγησης μεταλλικών στηθαίων από κινητό συνεργείο στο αριστερό έρεισμα του οδικού δικτύου,από τη Χ.Θ. 13+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Θέρμης) έως τη Χ.Θ. 18+500 (ανισόπεδος κόμβος Α/Κ Νέου Ρυσίου), με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

28η Οκτωβρίου Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Στρατιωτική παρέλαση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Καιρός: Έρχεται το “καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου” – Πάνω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Από σήμερα η Γιορτή Μελιού με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Γιώργος Θεοφάνους για Διονύση Σαββόπουλο: “Το τραγούδι δεν είναι φτωχότερο από σήμερα, είναι πάμπλουτο”

ΑΠΟΨΕΙΣ 8 ώρες πριν

Οι woke αποδομούν τον Καποδίστρια και αποθεώνουν τη θεία Σταματίνα

MEDIA NEWS 12 ώρες πριν

Η Μπέττυ Μαγγίρα αιφνιδίασε τον Θανάση Πάτρα: Δεν μου έχει γίνει επίσημη πρόταση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Γκάζι: “Οι φίλες της μας είπαν ότι δεν είχε πιει πολύ” λέει ο παππούς της 16χρονης