MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδας – Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

|
THESTIVAL TEAM

Ο νέος κύκλος συζητήσεων σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) από τις αρμόδιες αντιπροσωπείες Ελλάδος – Τουρκίας διεξήχθη σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στη Σμύρνη.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η συνάντηση φιλοξενήθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Οι αντιπροσωπείες αποτελούνταν από πρέσβεις, ανώτατους και ανώτερους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλους αξιωματούχους των δύο κρατών, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δύο πλευρές προέβησαν σε αναλυτική ανασκόπηση των προηγουμένως συμφωνηθέντων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης για το 2025 και συζήτησαν το πλαίσιο εφαρμογής για το 2026.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα, ενώ η επόμενη συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, καταλήγει η ανακοίνωση.

Ελλάδα-Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κίνδυνος αναβολής στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Μοιρασμένοι οι πολίτες για τον Άγνωστο Στρατιώτη σε νέα δημοσκόπηση – “Αγκάθι” η ακρίβεια για το 84%

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Δίκη για Σ. Βαλυράκη: “Ο πατέρας μου είχε τραύματα στα χέρια, δέχθηκε επίθεση και κάλυψε το κεφάλι του”, κατέθεσε ο γιος του

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Μίλτος Πασχαλίδης για Δημήτρη Μητροπάνο: Ήρθε από το νοσοκομείο για να τραγουδήσει στη συναυλία μου και μέσα από το σακάκι είχε ορούς

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Μου έλεγαν “θα μου κάτσεις, αλλιώς δεν έχει δουλειά” – Αν δεν το κάνεις μπορεί να μη ξαναβρείς δουλειά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Άρης: Προπονήθηκε ο Ράτσιτς, μέρος της προπόνησης και ο Πέρεθ