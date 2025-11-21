Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας για τη νέα δομή των Ενόπλων Δυνάμεων: Αλλάζουν εκπαίδευση, εξέλιξη, θητεία και εφεδρεία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στη διεύθυνση https://www.opengov.gr/mindefence/?p=7457, τέθηκε, χθες το βράδυ, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή».

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, ρυθμίσεις αναδιοργάνωσης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, την εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00.

Το Σχέδιο Νόμου, το οποίο συμπληρώνει τη δέσμη πολιτικών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» και σχετίζονται με τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, είχε παρουσιασθεί από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στις 30 Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Νόμου έχει έξι βασικά μέρη.

Με το πρώτο εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο σκέλος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.