Rafale: Υπερψηφίστηκε από τη Βουλή η εν συνεχεία υποστήριξη στα μαχητικά αεροσκάφη

Με έντονη κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπερψηφίστηκε σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής, το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ με θέμα την επέκταση της εν συνεχεία υποστήριξης στα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale της Πολεμικής Αεροπορίας.

Να παραμείνουν οι διαθεσιμότητες στα προηγμένα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη στο υψηλότατο επίπεδο και την επόμενη τετραετία είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου με τίτλο «Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Τροποποίησης της υπό στοιχεία 014Γ/20 Σύμβασης για Rafale».

Απαντώντας στα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έλαβαν επαρκή ενημέρωση για τα παραρτήματα της Σύμβασης, που τους απέτρεψε από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης Δαβάκης είπε χαρακτηριστικά:

«Πότε άλλοτε, δόθηκαν στην επιτροπή μας, απόρρητα γραπτά παραρτήματα συμβάσεων, σε διαδικασία έγκρισης με νόμο, όπως αυτή που κάνουμε σήμερα; Όταν ψηφίσαμε την αρχική Σύμβαση προμηθείας των Rafale, μας είχανε μοιραστεί απόρρητα τεχνικά παραρτήματα; Δεν υπάρχει κανένα κενό ενημέρωσης.

Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η πολιτική ηγεσία [. . .] έχει προσφέρει απείρως περισσότερη ενημέρωση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά σε σχέση με το σχετικά άμεσο παρελθόν».

Έπειτα, ο ίδιος τόνισε: «Ένα είναι το ερώτημα: Θέλουμε υψηλές διαθεσιμότητες στο επίπεδο του 90%, που αναφέρει και ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας ή όχι; Λυπάμαι που θα το πω, αλλά σε αυτό το ερώτημα, σύσσωμη η αντιπολίτευση με φωτεινές εξαιρέσεις κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, λέει όχι».

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Θανάσης Δαβάκης επισήμανε «η Βουλή καλείται να κυρώσει την δεύτερη τροποποίηση της ενεργούς Σύμβασης για την εν συνεχεία υποστήριξη των μαχητικών αεροσκαφών Rafale, που αφορά στη χρονική επέκταση της Σύμβασης για τέσσερα χρόνια, σε συνδυασμό με την αύξηση του φυσικού αντικειμένου, δηλαδή του συνόλου των υποστηριζόμενων ωρών πτήσεως».

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «σκοπός είναι, η Πολεμική μας Αεροπορία να διατηρήσει όπως διατηρεί, το υψηλότατο επίπεδο διαθεσιμότητας των Rafale και για την επόμενη τετραετία».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη, «παρών» δήλωσε το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «όχι».

Οι αντιδράσεις και η κριτική της αντιπολίτευσης

Από την αντιπολίτευση ασκήθηκε κριτική ότι η κυβέρνηση ζητά να ψηφιστεί “καλή τη πίστει” ένα νομοσχέδιο 16 σελίδων για μια Σύμβαση 500 εκ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να γνωστοποιούνται στη Βουλή οι 170 σελίδες των παραρτημάτων της.

Ο εισηγητής της μειοψηφίας και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος είπε ότι δεν συζητούμε εάν και κατά πόσον μας είναι αναγκαία τα «Rafale». Αυτό είναι αυτονόητο, αλλά, πώς μπορούμε να συζητήσουμε μια Σύμβαση ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, όταν τα έγγραφα που τεκμηριώνουν και αιτιολογούν μια τέτοια δαπάνη (τα παραρτήματα της Σύμβασης) δεν είναι σε γνώση μας; ρώτησε ο κ. Μάντζος.

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Συμεών Κεδίκογλου είπε ότι το κόμμα του είχε υπερψηφίσει την απόκτηση των Rafale, ωστόσο η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού είναι σημαντική, αφού προσεγγίζει το μισό δισ. ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή κρίσιμα άρθρα της Σύμβασης και τα αντίστοιχα παραρτήματα, με την αναλυτική κατανομή κόστους, δεν δημοσιεύονται, με επίκληση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Ο αγορητής του ΚΚΕ, Ν. Παπαναστάσης είπε ότι η κυβέρνηση ζητάει από τον λαό να δεχτεί νέες βαριές θυσίες για τη χρηματοδότηση της πολεμικής οικονομίας, να μην αντιδρά στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, να μη διαμαρτύρεται που οι γνώσεις και τα χέρια του είναι στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ που προορίζονται να χρησιμοποιούνται για να σπέρνουν τον θάνατο και την καταστροφή.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Όμως, ο λαός λέει “κούνια που τους κούναγε” δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, που να συνδέει την εργατική τάξη με τη σημαία των εκμεταλλευτών της».

Στην ανάγκη συζήτησης του συνολικού οικοσυστήματος της Άμυνας και όχι αποσπασματικά – χωρίς να αμφισβητεί τους επιτελείς που λένε ότι τα Rafale είναι πολύ καλά αεροσκάφη – αναφέρθηκε η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστόπουλου.

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλος είπε ότι οι βουλευτές που καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τη Σύμβαση είναι αυτοί οι οποίοι «δεν θα λάβουν γνώση» των λεπτομερειών της Σύμβασης.

Ο αγορητής της ΚΟ Νίκη, Τάσος Οικονομόπουλος είπε ότι στηρίζει την κύρωση της Σύμβασης, αλλά απαιτεί λογοδοσία, τεχνική σαφήνεια και στρατηγικό σοβαρό σχεδιασμό.

Τέλος, ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε «πως είναι δυνατόν να υπάρχει διαφάνεια τη στιγμή που δεν βλέπουμε τι είναι αυτό που καλούμαστε να ψηφίσουμε;».