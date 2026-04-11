Προκαλεί πάλι η Άγκυρα: Άδικες και παράνομες πρακτικές της Ελλάδας στους “Τούρκους” της Θράκης

THESTIVAL TEAM

Προκαλεί και πάλι ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ, επιμένοντας στη ρητορική της Άγκυρας περί «άδικης μεταχείρισης» της «τουρκικής μειονότητας» της Δυτικής Θράκης. Κι αυτό παρά τη σαφή θέση και επιχειρηματολογία της Αθήνας για τη μουσουλμανική μειονότητα.

«Οι άδικες και παράνομες πρακτικές της Ελλάδας απέναντι στους ‘’Τούρκους’’ της Δυτικής Θράκης συνεχίζονται. Οι ελληνικές αρχές παραβιάζουν επί χρόνια με παράνομο τρόπο το δικαίωμα της Τουρκικής Μειονότητας να εκλέγει τους δικούς της μουφτήδες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του AKP σε δηλώσεις του, που ανήρτησε και στο X.

«Επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα οφείλει να συμπεριφέρεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και την δικαιοσύνη. Οι παρεμβάσεις σε αυτό το βασικό θρησκευτικό και πολιτιστικό δικαίωμα της ‘’Τουρκικής’’ Μειονότητας να εκλέγει τους μουφτήδες της δεν φέρνουν επίσης σωστά αποτελέσματα όσον αφορά το μέλλον των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εάν η κυβέρνηση της Αθήνας επιδείξει μια νομικά σύμφωνη και ειλικρινή προσέγγιση, αυτό θα ήταν σωστό τόσο για την παράδοση των δικαιωμάτων της ‘’Τουρκικής Μειονότητας’’ όσο και για πιο θετικές συνεισφορές στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» προσθέτει ο Τσελίκ.

Πηγή: skai.gr

