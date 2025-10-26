Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Χαλκηδόνος

Με κάθε επισημότητα θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Χαλκηδόνος οι εορταστικές εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου 1940, ημέρα υπενθύμισης της αντίστασης της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό και των αγώνων των λαών για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, για την επέτειο του “ΌΧΙ”.

Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως εξής:

Γενικός Σημαιοστολισμός σε όλη την επικράτεια από την ογδόη πρωινή ώρα (08.00′) της 25ης Οκτωβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς επίσης των καταστημάτων των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2024.

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ομιλίες στα σχολεία από καθηγητές και δασκάλους σχετικές με το έπος του 1940.

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Ώρα 07.30 π.μ. Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες σε όλους τους Ιερούς Ναούς.

Ώρα 10.00 π.μ. Επίσημη Δοξολογία στους κατά τόπους Πολιούχους των δημοτικών διαμερισμάτων και στη συνέχεια ομιλία σχετικά με την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, εντός των Ιερών Ναών.

Στη Δοξολογία και στις πανηγυρικές εκδηλώσεις καλούνται να παραστούν ομάδες εκπροσώπων Πολιτικών Αρχών, Σχολείων, Συλλόγων και Οργανώσεων.

Ώρα 11.00 π.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση & Κατάθεση Στεφάνων στα κατά τόπους Μνημεία των Ηρώων, τήρηση ενός (1) λεπτού σιγή, Εθνικός Ύμνος..

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει παρέλαση τμημάτων μαθητών, σπουδαστών και συλλόγων.