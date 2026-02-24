Πρεμιέρα για την νέα στρατιωτική θητεία: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την κατάταξη της πρώτης ΕΣΣΟ της νέας εποχής

Επίσημη πρώτη για το νέο καθεστώς της στρατιωτικής θητείας σήμερα και οι εικόνες από την κατάταξη της 2026 Α΄ΕΣΣΟ στα ΚΕΝ Αυλώνας και Θήβας είναι δηλωτικές των προετοιμασιών, αλλά και της μετάβασης στην νέα εποχή για τους στρατεύσιμους οπλίτες.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, τόσο τα Κέντρα Εκπαίδευσης, όσο και οι εγκαταστάσεις διαβίωσης έχουν προσαρμοστεί πλήρως στις αλλαγές που επιφέρει η νέα στρατιωτική θητεία, ενώ μέχρι και σήμερα εξελίχθηκαν και θεσμικά όλες οι προετοιμασίες, ώστε η πρώτη Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών του 2026 να υπηρετήσει με βάση το νέο καθεστώς.

Οι βασικές αλλαγές

– Την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του συσσιτίου.

– Το νέο σύστημα υγειονομικών εξετάσεων στα κέντρα κατάταξης.

– Τη μετάθεση του συνόλου των στρατευσίμων σε επιχειρησιακές μονάδες μετά την εκπαίδευση.

– Τη σημαντική αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης από 8,80 σε 100 ευρώ σε όσους υπηρετούν στη Θράκη και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και σε 50 ευρώ σε όσους υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Επιπλέον αλλαγές έχουν δρομολογηθεί και ως προς τη διαδικασία κατάταξης και τον χρόνο υπηρέτησης, αφού:

– Οι ΕΣΣΟ μειώνονται από 6 σε 4 (Φεβρουάριο, Μάιο, Αύγουστο και Νοέμβριο).

– Το σύνολο των στρατευσίμων θα κατατάσσεται στον Στρατό Ξηράς. Αντίθετα, μόνο οπλίτες με εξειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα θα μετατάσσονται εσωτερικά στους άλλους κλάδους (Π.Α., Π.Ν.).

– Οι στρατεύσιμοι κατατάσσονται πλέον σε 13 Κέντρα Εκπαίδευσης.

– Oι οπλίτες θα υπηρετούν 12 μήνες, εκτός όσων καταταγούν ως πρότακτοι ή πρωτόκλητοι και όσων επιλεγούν ή επιλέξουν να υπηρετήσουν στη Θράκη και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στην ΕΛΔΥΚ και τον Λόχο Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι θα υπηρετήσουν 9 μήνες.

Ποιοτική αναβάθμιση συσσιτίου

Υπενθυμίζεται ότι έχει προβλεφθεί και ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού δημοσιεύτηκε η αύξηση του χρηματικού αντιτίμου τροφοδοσίας.

Συγκεκριμένα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, Αρ. Φ.911/18-02-2026), συμπεριλαμβάνεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανασίου Πετραλιά, με τίτλο: «Καθορισμός αντιτίμων σε χρήμα των σταθερών χορηγιών τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων».

Όπου προβλέπεται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατ. ευρώ για το έτος 2026 -καθώς και για κάθε επόμενο έτος (2027-2029)- για το αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος, με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου των οπλιτών θητείας, των σπουδαστών παραγωγικών σχολών και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ειδικότερα, αυξάνεται το ημερήσιο αντίτιμο σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος για τους οπλίτες θητείας από τα 3,84 και τα 4,50 ευρώ ημερησίως μεσοσταθμικά, ανάλογα με τις κατηγορίες δικαιούχων, στα 6,40 ευρώ.

Αντίστοιχα, το ημερήσιο αντίτιμο χορηγίας τροφής για τους Σπουδαστές των Παραγωγικών Σχολών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, τους υπηρετούντες και εκπαιδευόμενους Σχολών, Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων, Ειδικών Επιχειρήσεων, τους Υποψηφίους Εφέδρους Αξιωματικούς, καθώς και για το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις, αυξάνεται στα 7,30 ευρώ.

Μάλιστα, για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στους δικαιούχους σταθερής χορηγίας τροφής και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διακλαδικός Κανονισμός Μαγειρικής

Επισημαίνεται επίσης ότι με τον αναθεωρημένο Γενικό Κανονισμό Τροφοδοσίας των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογίζεται το υφιστάμενο πλαίσιο, μέσω της μείωσης των διαφορετικών κατηγοριών δικαιούχων από 32 σε 4 και των κλιμάκων από 6 σε 3.

Επιπλέον, θεσπίζεται αντίτιμο τροφοδοσίας κοινό και για τους τρεις Κλάδους και υιοθετούνται σύγχρονοι διατροφικοί κανόνες για την ποιοτική αναβάθμιση του συσσιτίου.

Ακόμα, προβλέπεται η σύνταξη Διακλαδικού Κανονισμού Μαγειρικής για ενιαία αντιμετώπιση των αναγκών συσσιτίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τον καθορισμό θεμάτων υγιεινής, οργάνωσης και ασφάλειας τροφίμων.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την κατάταξη της 2026 Α΄ΕΣΣΟ στα ΚΕΝ Αυλώνας και Θήβας: