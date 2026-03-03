Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο

Εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς βομβαρδισμοί λαμβάνουν χώρα σε όλη την περιοχή, στον απόηχο της κοινής επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το περασμένο Σάββατο αλλά και τις επιθέσεις της Τεχεράνης ως απάντηση.

Σε συναγερμό έχει τεθεί και η Κύπρος χθες αναχαιτίστηκαν drones στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι. Την ίδια ώρα, και η Ελλάδα βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, στην Κάρπαθο αναμένεται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες συστοιχία Patriot, εν μέσω των κρίσιμων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο που λαμβάνει η Ελλάδα λόγω του πολέμου που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή και έχει θέσει όλη την περιοχή σε συναγερμό.

Η απόφαση ελήφθη την στιγμή που ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ταξιδεύει προς την Κύπρο, μετά την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας – Κύπρου για τα drones που αναχαιτίστηκαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Οι δύο ελληνικές φρεγάτες, «Κίμων» και «Ψαρά» αναμένεται να φτάσουν στην Κύπρο, το πρωί της Τετάρτης, συνοδεία πλοίων του λιμενικού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τέσσερα ελληνικά μαχητικά F‑16 βρίσκονται ήδη στο αεροδρόμιο της Πάφου σε κατάσταση ετοιμότητας πέντε λεπτών, με αποστολή την άμεση αντιμετώπιση πιθανών απειλών που ενδέχεται να προσεγγίσουν τον κυπριακό εναέριο χώρο.