ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ναρκοπολέμου “Γρίπος” ανοικτά της Κρήτης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας και το απέδειξε για ακόμα μια φορά σε στρατιωτική άσκηση με απαιτητικά σενάρια εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή άσκηση «Γρίπος 2/25», την οποία διοργάνωσε η Διοίκηση Ναρκοπολέμου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Φωτογραφία: Intime

Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν επίσης πλοία και μέσα των Διοικήσεων Φρεγατών, Υποβρυχίων Καταστροφών, καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Φωτογραφία: Intime

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.

Φωτογραφία: Intime

Σκοπός της ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

Πολεμικό Ναυτικό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

