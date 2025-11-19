Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ναρκοπολέμου “Γρίπος” ανοικτά της Κρήτης
Το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας και το απέδειξε για ακόμα μια φορά σε στρατιωτική άσκηση με απαιτητικά σενάρια εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή άσκηση «Γρίπος 2/25», την οποία διοργάνωσε η Διοίκηση Ναρκοπολέμου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.
Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν επίσης πλοία και μέσα των Διοικήσεων Φρεγατών, Υποβρυχίων Καταστροφών, καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.
Σκοπός της ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.