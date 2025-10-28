MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Παρέλαση στο υψηλότερο χωριό στην Ελλάδα, τη Σαμαρίνα: Τίμησαν το μνημείο της “Γυναίκας της Πίνδου” – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: ΕΡΤ
|
THESTIVAL TEAM

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, το υψηλότερο χωριό της Ελλάδας, με 1.550 υψόμετρο, στη Βόρεια Πίνδο, η εθνική επέτειος γιορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα.

Στην περιοχή, κατά την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου, δόθηκαν μάχες στρατηγικής σημασίας καθυστερώντας την προέλαση του εχθρού, ενώ εκεί βρίσκεται και το μνημείο της «Γυναίκας της Πίνδου».

Κάθε χρόνο απόγονοι των Σαμαριναίων ανά την χώρα, καθώς το χειμώνα ζουν στο χωριό 30 κάτοικοι, επιστρέφουν, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στον τόπο των προγόνων τους, όπου παρακολουθούν τις εκδηλώσεις για το θρυλικό ΟΧΙ και κάνουν παρέλαση στην πλατεία του χωριού.

Δείτε φωτογραφίες από την ΕΡΤ:

28η Οκτωβρίου Πίνδος

