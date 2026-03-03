Όταν η φρεγάτα “Ψαρά” κατέρριπτε drone των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα το 2024 – Δείτε βίντεο

Η φρεγάτα «Ψαρά» είναι ένα από τα δύο πλοία του Πολεμικού Ναυτικού ποθυ στέλνει η Ελλάδα για τη θωράκιση της Κύπρου μετά τις υπερπτήσεις drones κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου.

Το συγκεκριμένο πολεμικό πλοίο διαθέτει ένα από τα κορυφαία συστήματα anti-drone, τον «Κένταυρο», ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε αποστολή.

Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι του 2024 η φρεγάτα «Ψαρά», στο πλαίσιο της επιχείρησης Aspides, βρισκόταν στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα στο πλαίσιο των εςυθυνών που είχε αναλάβει χρειάστει να επέμβει κατά drones των Χούθι προκειμένου να προστατέψει εμπορικό πλοίο.

Το πλήρωμα της φρεγάτας «Ψαρά» χρησιμοποίησε τόσο το σύστημα antidrone όσο και το πυροβόλο εναντίον τεσσάρων drones, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, δύο εκ των οποίων καταρρίφθηκαν και τα άλλα απομακρύνθηκαν.

HS Psara 🇬🇷 heeft afgelopen nacht een drone-aanval van de Houthi’s afgewend tijdens het begeleiden van een vrachtschip door de Golf van Aden in het kader van @EUNAVFORASPIDES. https://t.co/JJ5CCX3Kc5. Karel Doorman waarschuwde voor de naderende dreiging 👉 https://t.co/28EBe7l4l5 pic.twitter.com/oNXT2SU6HU — Koninklijke Marine (@kon_marine) July 8, 2024

Σύμφωνα με το ολλανδικό ναυτικό, το οποίο δημοσίευσε το βίντεο, η επίθεση με drones πραγματοποιήθηκε στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας. Για την άμυνα, το πλήρωμα της φρεγάτας «Ψαρά» χρησιμοποίησε διάφορα οπλικά συστήματα και το πυροβόλο όπλο. Στη συνέχεια, η απειλή υποχώρησε και το φορτηγό πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει το ταξίδι του με ασφάλεια.

Στο ελληνικό πολεμικό πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης επέβαιναν επίσης τρία μέλη του ολλανδικού προσωπικού, μεταξύ των οποίων και ο διοικητής George Pastoor.

«Αυτή η επίθεση δείχνει ότι εξακολουθεί να είναι πολύ επισφαλής η ναυσιπλοΐα στην περιοχή αυτή. Με την ανάπτυξη μονάδων των χωρών της ΕΕ, είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τη ναυτιλία και να διατηρήσουμε την ελεύθερη διέλευση», τόνισε.