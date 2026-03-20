Ολοκληρώθηκε η αεροπορική άσκηση “Ηνίοχος 2026” – Δείτε φωτογραφίες

Η πολυεθνική αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος 2026» ολοκληρώθηκε, σήμερα. Η άσκηση είχε ξεκινήσει στις 9 Μαρτίου ενώ η κύρια μονάδα φιλοξενίας της άσκησης ήταν η αεροπορική βάση Ανδραβίδας.

Όπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, από την αεροπορική βάση Ανδραβίδας επιχειρούσε το σύνολο των μαχητικών αεροσκαφών των ξένων αποστολών ενώ αριθμός μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας επιχειρούσε και από την 116 Πτέρυγα Μάχης.

Στον «Ηνίοχο 2026» συμμετείχαν, η Γαλλία με αεροσκάφη Μ-2000D, η Σλοβενία με PC-9 και η Αλβανία με AS-532.

Δείτε φωτογραφίες

914 έξοδοι σε όλο το FIR Αθηνών

Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε με όλους τους τύπους των μαχητικών αεροσκαφών της, με ελικόπτερα καθώς και με μεταγωγικά αεροσκάφη.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, συμπληρώθηκαν 914 έξοδοι σε ολόκληρο το εύρος του FIR Αθηνών.

Επίσης, στην άσκηση, συμμετείχαν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου, οι οποίες συνέδραμαν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, η Πολωνία συμμετείχε με Ειδικές Δυνάμεις και παρατηρητές, ενώ η Γεωργία, η Σερβία και η Κροατία συμμετείχανμε ομάδες παρατηρητών.

Δείτε φωτογραφίες



Καλύφθηκαν όλα τα είδη των αεροπορικών αποστολών

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, προστίθεται στην ανακοίνωση, εκτελέστηκαν όλα τα είδη των αεροπορικών αποστολών, υπό έναν έντονο ρυθμό μάχης, ημέρα και νύχτα, καλύπτοντας το σύνολο των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων σε σειρά πολύπλοκων σεναρίων υψηλού ρεαλισμού.

Ταυτόχρονα, εκτελέστηκαν αποστολές με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο, καταλήγει η ανακοίνωση.