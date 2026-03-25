Ο Δήμος Χαλκηδόνος τίμησε την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Με λαμπρότητα και με τη δέουσα επισημότητα τιμήθηκε στον Δήμο Χαλκηδόνος η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821. Σε όλες τις κοινότητες του δήμου εψάλη επίσημη δοξολογία και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων σε ηρώα και στις τρεις δημοτικές ενότητες Κουφαλίων, Αγίου Αθανασίου και Χαλκηδόνας. Οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 205 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κορυφώθηκαν με τις παρελάσεις, στις οποίες συμμετείχαν μαθητές και μέλη πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου που απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος Σταύρος Αναγνωστόπουλος, παρέστη στην Νέα Μεσημβρία, καθώς φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την ίδρυση του χωριού όπου και κατέθεσε στεφάνι αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες της Εθνικής Παλιγγενεσίας. «Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μάς υπενθυμίζει το μήνυμα της πίστης, της ελπίδας και της αναγέννησης, ενώ η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 αποτελεί σύμβολο αγώνα, θυσίας και ενότητας για την ελευθερία της πατρίδας μας. Αποτίουμε φόρο τιμής στους αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης, οι οποίοι με θάρρος και αυταπάρνηση άνοιξαν τον δρόμο για την ανεξαρτησία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Το παράδειγμά τους μάς εμπνέει να συνεχίζουμε με ευθύνη, ομοψυχία και πίστη στις αξίες που διαχρονικά κρατούν ζωντανό τον Ελληνισμό», τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος. Και συμπλήρωσε: «Ως Δήμος Χαλκηδόνος, τιμούμε την ιστορική μνήμη και μεταφέρουμε στις νεότερες γενιές τα ιδανικά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης. Χρόνια πολλά Ελλάδα!».

Οι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ συμμετείχαν στις δοξολογίες που πραγματοποιήθηκαν στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς, κατέθεσαν στεφάνια στα μνημεία των πεσόντων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και παραβρέθηκαν στις παρελάσεις.