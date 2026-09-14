MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Νέα πρόκληση από το τουρκικό ΥΠΕΞ: “Αβάσιμοι ισχυρισμοί” για τη γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε νέα πρόκληση προχώρησε το τουρκικό ΥΠΕΞ απορρίπτοντας ως «αβάσιμη» την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Διατηρώντας την επιθετική ρητορική και απαντώντας στις ανακοινώσεις της Αθήνας για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, η Άγκυρα κάνει λόγο για «αβάσιμους ισχυρισμούς» και επαναλαμβάνει τους προκλητικούς ισχυρισμούς περί δικών της «καταστροφών και σφαγών» από την ελληνική πλευρά.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς των ελληνικών αρχών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιχείρησε να καταλάβει και να εισβάλει στη Μικρά Ασία, και καλούμε τους Έλληνες αξιωματούχους να επιδείξουν σοβαρότητα και κοινή λογική».

Στην ίδια ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας τονίζει ότι «με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και προκάλεσε καταστροφές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη Μικρά Ασία, ενώ αναγνώρισε -σύμφωνα με το άρθρο 59 της Συνθήκης της Λωζάνης- τα εν λόγω εγκλήματα καθώς και την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων».

Ελληνικό ΥΠΕΞ: Χρέος η διατήρηση της ιστορικής μνήμης

Νωρίτερα, το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Η Ελλάδα τιμά σήμερα 14 Σεπτεμβρίου, την ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγνωρίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων».

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «ο Μικρασιατικός Ελληνισμός ξεριζώθηκε βίαια από τις πατρογονικές εστίες, έπειτα από παρουσία αιώνων, με τραγική κορύφωση την Καταστροφή της Σμύρνης τον Σεπτέμβριο του 1922».

Το ΥΠΕΞ καταλήγει ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης «αποτελεί χρέος απέναντι σε εκείνους που χάθηκαν ή εκτοπίστηκαν, καθώς και στις επόμενες γενιές» και υπογραμμίζει ότι «η ιστορία δεν παραγράφεται ούτε παραχαράσσεται».

Τουρκία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: “Γέφυρα ζωής” από την ΕΛ.ΑΣ. για νεογνό – Από τους Αμπελόκηπους στο ΑΧΕΠΑ σε 19 λεπτά – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μπλόκο από ΔΕΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. στην μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ σε Περιστέρι και Αγρίνιο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Προφυλακιστέοι οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης για Αφροδίτη Μάνου: Ο σεβασμός στον νεκρό είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Τρόμος σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν: Το εσωτερικό του αεροπλάνου άρχισε να διαλύεται μετά από βλάβη – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Η γιατρός που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Μαζωνάκη έδινε συμβουλές σε ζευγάρια μέχρι και για… το σεξ – Δείτε βίντεο