Ν. Δένδιας: Το νέο δόγμα αποτροπής των Ενόπλων Δυνάμεων προστατεύει το Αιγαίο από θάλασσα, αέρα και ξηρά – Ο Ελληνισμός ουδέποτε θα ανεχθεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο

«Η χώρα έχει δημιουργήσει ένα νέο δόγμα αποτροπής. Έχουμε δημιουργήσει μια ατζέντα συνολικής μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων, την «Ατζέντα 2030» με μια διαφορετική θεώρηση όσον αφορά την υπεράσπιση του θαλάσσιου, του υποθαλάσσιου και του εναέριου χώρου της πατρίδας μας. Και ιδίως του ανατολικού Αιγαίου».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην εκδήλωση εορτασμού της 81ης επετείου της επανάστασης της 5ης Οκτωβρίου και της απελευθέρωσης της Καρπάθου το 1944, η οποία διεξήχθη στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα.

«Η νέα αυτή θεώρηση αντιμετωπίζει πλέον το Αιγαίο ως θάλασσα την οποία δεν υπερασπίζει μόνον ο ελληνικός στόλος, όπως γινόταν όλα τα πολλά χρόνια της ελληνικής ιστορίας. Αλλά ανατίθεται η υπεράσπιση του χώρου του Αιγαίου σε πυραυλικό Πυροβολικό», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

«Απελευθερώνεται έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του Στόλου, ιδίως οι νέες μονάδες, τις οποίες θα αποκτήσουμε», προσέθεσε.

«Σε λίγες ημέρες θα έχω την ευκαιρία να παραλάβω την πρώτη φρεγάτα Belharra, στη Γαλλία, και να δω τη στιγμή που θα υψώσουμε την ελληνική σημαία», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και συνέχισε: «Θα απελευθερώνει των “Κίμωνα”, τις επόμενες φρεγάτες Belharra, τις ιταλικές φρεγάτες Bergamini, τις οποίες θα αποκτήσουμε, από τη χωρική ανάγκη να περιορίζονται αμυντικά στο Αιγαίο».

«Απελευθερωμένα», συνέχισε, «τα πλοία από τον ρόλο της χωρικής υπεράσπισης, να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως δυνάμεις αποτροπής ελεύθερα, στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου».

Για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», μεταξύ άλλων, εξήγησε ότι συμβολίζει «το νέο στοιχείο υπεράσπισης του Ελληνισμού».

«Έχουμε», είπε, «πέντε στρώματα πάνω από την πατρίδα που δημιουργούμε. Μια αντιπυραυλική ασπίδα, μια αντιαεροπορική ασπίδα, μια anti-drone ασπίδα, μια ασπίδα προστασίας του θαλάσσιου χώρου, όπως σας είπα με το πυραυλικό Πυροβολικό, και μια ασπίδα υπεράσπισης του υποθαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, το οποίο επίσης θα θωρακίσουμε μέχρι το 2030».

«Μπορούμε», προσέθεσε, «να σταθούμε ως ιστορικοί συνομιλητές της γενιάς του πολέμου, όσον αφορά στην προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων. Και να διαβεβαιώσουμε εντίμως και με το χέρι στην καρδιά αυτούς οι οποίοι πολέμησαν για την πατρίδα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Εθνική Αντίσταση, ότι καθόσον αφορά και στη δική μας γενιά, θα εκτελέσουμε απέναντι στην Ιστορία μας και στο Έθνος μας το καθήκον μας».

Για την απελευθέρωση της Καρπάθου και των Δωδεκανήσων, ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «επαναφέρουμε στη συλλογική μνήμη, αλλά και στην ατομική, στη μνήμη της καθεμιάς και του καθενός από εμάς, ένα γεγονός που εντάσσεται στον πυρήνα της νεότερης ελληνικής ιστορίας, εντάσσεται στην πορεία ολοκλήρωσης του Ελληνισμού».

Για την επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 1944, ανέφερε ότι «αποτέλεσε έκφραση μιας υπάρχουσας αντίληψης, της αντίληψη των Καρπαθίων, για την ένωση».

«Την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Και την 17η Οκτωβρίου, όταν η γαλανόλευκη, η σημαία μας, υψώθηκε στην Όλυμπο και στα υπόλοιπα χωριά της Καρπάθου, έχουμε πια την ιστορική πραγμάτωση αυτής της ελπίδας των Δωδεκανησίων, των Καρπαθίων, για την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα», συμπλήρωσε.

«Η Κάρπαθος είναι το πρώτο απελευθερωμένο τμήμα του Ελληνισμού. Σηματοδοτείται έτσι η επανένταξη, η πορεία για την επανένταξη των Δωδεκανήσων στον Εθνικό Κορμό, ως αποτέλεσμα, όχι μόνο του αγώνα των Δωδεκανησίων, αλλά και τη μεγάλη προσπάθεια του σπαρασσόμενου από εμφύλιο ελληνισμού, ώστε να ολοκληρωθεί το 1948», εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Για την ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση της Καρπάθου, τόνισε ότι είναι απαραίτητη «μια σαφής θέση και σαφής κατανόηση, ανεξαρτήτως του συνομιλητή μας και των όποιων συμφερόντων του και της γωνίας θέασης που έχει για το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».

«Ξέροντας ότι η θέση την οποία εκφράζουμε, δεν είναι θέση που πηγάζει από την αίσθηση του εθνικού συμφέροντος, του συμφέροντος της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά θέση η οποία εκφράζει, απολύτως, το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ανεξάρτητα από ποιος είναι αυτός ο οποίος μελετά τη συγκεκριμένη υπόθεση και εκφράζει την άποψη για τη νομική ορθότητα», εξήγησε.

«Το άρθρο 121, παράγραφος 2, της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας που χρησιμοποιούμε τα αρχικά UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea, αυτό σημαίνουν- προβλέπει ότι τα νησιά -ανεξαρτήτως μεγέθους – δικαιούνται χωρικά ύδατα, δικαιούνται Αιγιαλίτιδα Ζώνη, δικαιούνται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και δικαιούνται υφαλοκρηπίδα», ξεκαθάρισε.

«Οποιαδήποτε αντίθετη άποψη, αντίθετη προς αυτό, από οπουδήποτε κι αν προέρχεται, είναι μια απολύτως εσφαλμένη αντίληψη», προσέθεσε.

Για την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Δωδεκανήσου, υπενθύμισε ότι κατά την παρουσία του στο υπουργείο Εξωτερικών, είχε την τιμή να διαπραγματευθεί και να υπογράψει «με την Ιταλία καταρχάς, αλλά και με την Αίγυπτο μετά, τις δυο μοναδικές Συμβάσεις για τον καθορισμό Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών που έχει ποτέ υπογράψει η Ελληνική Δημοκρατία».

Για τη συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, είπε ότι «είναι μια συμφωνία η οποία αφορά στον γεωγραφικό αυτόν χώρο στον οποίο βρίσκεται και η Κάρπαθος και η Κάσος, αλλά και το σύνολο των Δωδεκανήσων».

«Συμπίπτει εδώ το εξής πρωτοφανές. Να τέμνεται η απολύτως νόμιμη και τολμώ να πω η υποδειγματική σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ελληνο-αιγυπτιακή συμφωνία, με ένα νομικά όχι καινοφανές, αλλά πρωτοφανές, δημιούργημα της γειτονικής μας Τουρκίας, επιβληθέν επί της κυβέρνησης Σάρατζ, της Τριπόλεως σε εποχές του λιβυκού εμφύλιου πολέμου, με το οποίο δημιουργήθηκε το ανύπαρκτο, ανυπόστατο νομικό ή μάλλον τελείως εξωνομικό και εξωλογικό μόρφωμα της τουρκολιβυκής συμφωνίας για τον καθορισμό, για τον δήθεν καθορισμό θαλασσίων ζωνών», ξεκαθάρισε.

«Ουδείς εξ ημών δικαιούται, να απεμπολήσει για τον Ελληνισμό τα δικαιώματα τα οποία του παρέχει η Συμφωνία η οποία υπεγράφη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου», τόνισε ο κ. Δένδιας.

«Θέλω», προσέθεσε «να επαναλάβω εις ώτα ακουόντων αλλά και εις ώτα μη ακουόντων ή μάλλον προφασιζόμενων ότι δεν ακούν, ότι δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση ο Ελληνισμός να ανεχτεί να του επιβληθεί το τουρκολιβυκο μνημόνιο εν τη πράξει. Να δεχτεί δηλαδή τον ασύλληπτο ισχυρισμό ότι τα Δωδεκάνησα επικάθονται επί τουρκικής ή ασιατικής υφαλοκρηπίδας».

Τον κ. Δένδια προλόγισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων, καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ Ιωάννης Καραϊτιανός.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος Σαμαράς ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη, ο αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος.

Από πλευράς στρατιωτικής ηγεσίας, παρέστη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ο υποναύαρχος (Μ) Πιέρρος Κοντοδιός ΠΝ ως εκπρόσωπος του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και ο υποπτέραρχος (ΕΑ) Διαμαντής Σούρρης ως εκπρόσωπος του αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Επίσης παρευρέθηκαν οι βουλευτές Ιωάννης Παππάς, Γεώργιος Νικητιάδης, Θεόδωρος Δρίτσας, ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, η έπαρχος Καρπάθου-Κάσου Καλλιόπη Νικολαΐδου, o πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καρπάθου Δημήτρης Κωνσταντινίδης ως εκπρόσωπος του δήμαρχου Κάρπάθου, ο δήμαρχος Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, πανεπιστημιακοί καθηγητές, πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων, Δωδεκανησιακών και Καρπαθιακών σωματείων και συνδέσμων.

