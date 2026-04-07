Μπαράζ παραβάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 πάνω από το Αιγαίο
Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πέταξαν μετά από μήνες οπλισμένα πάνω από το Αιγαίο. Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν σε σχηματισμό πάνω από το νοτιοανατολικό Αιγαίο και προχώρησαν σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία προέβη συνολικά σε οκτώ παραβάσεις, τέσσερις από το κατασκοπευτικό CN-235 και άλλες δύο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
- Τάσος Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ζητώ την άρση ασυλίας μου, η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες
- Μιρτσέα Λουτσέσκου: Πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση
- Βενιζέλος κατά Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή: “Πολιτικά ανιστόρητη και θεσμικά επιπόλαιη αντίδραση”