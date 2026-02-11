Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις

Στη σημασία του διαλόγου και της καλής γειτονίας σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις μετά τη 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα.

«Η παρουσία μας στην Άγκυρα επιβε profess με την αξία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας σε ένα ρευστό περιβάλλον», τόνισε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα νέο υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι Ελλάδα και Τουρκία καλούνται να διαχειρίζονται τις διαφορές τους «με ψυχραιμία, χωρίς κρίσεις και εντάσεις, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο», δίνοντας έμφαση στη σημασία της σταθερότητας και της θεσμικής προσέγγισης στην επίλυση των ζητημάτων.

«Καιρός να αρθεί κάθε απειλή στις μεταξύ μας σχέσεις, αν όχι τώρα, πότε» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο μεταναστευτικό, επισημαίνοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο έχουν μειωθεί κατά 60%, ενώ υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών ανθρώπων πρέπει να αποτελεί σταθερό κοινό στόχο, κάνοντας λόγο για «απάνθρωπα κυκλώματα» που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη δυστυχία.

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη σημασία της συνεργασίας στο διεθνές εμπόριο, σημειώνοντας ότι η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.