Μήνυμα Δένδια στην Τουρκία: Δεν βοηθά στον διάλογο η λογική της “Γαλάζιας Πατρίδας”

Τη διαβεβαίωσή του ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ αντιδρούν σε κοινές προκλήσεις και δεν επιχειρούν να κρατήσουν την Τουρκία εκτός, αποκλείοντας την, εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση που διοργάνωσε το FDD (The Foundation for Defense of Democracies), με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στα ζητήματα ‘Αμυνας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο του “Delphi Economic Forum Washington D.C. VII”.

Ο κ. Δένδιας συμμετείχε στο φόρουμ χθες, Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Ουάσιγκτον.

Ο κ Δένδιας, τον οποίο προλόγισαν ο ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Συμεών Τσομώκος και ο εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), Έντι Ζεμενίδης, είχε συζήτηση συγκεκριμένα με τον Εκτελεστικό Διευθυντή του FDD Τζόναθαν Σάντζερ.

«Θα ήταν ευχής έργο αν τελικά η Τουρκία συμμετέχει σε αυτό που κάνουμε (Ελλάδα και Ισραήλ). Αυτό όμως έχει κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες δεν είναι κανόνες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Αιγύπτου, της Τουρκίας, είναι οι κανόνες της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αν η Τουρκία αποδεχθεί τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, τότε μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Αλλά αν δεν το κάνει, αν η Τουρκία έχει αυτή την περίεργη ιδέα ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα ή χωρικά ύδατα πέραν των 6 ν.μ. ή ΑΟΖ, ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως στην περίπτωση της Κρήτης, όπου σύμφωνα με τον τουρκικό τρόπο «ερμηνείας» του Διεθνούς Δικαίου – η Κρήτη έχει μόνο χωρικά ύδατα 6 ν.μ. πώς μπορεί να γίνει συζήτηση; διερωτήθηκε ο Έλληνας υπουργός.

«Και, παρόλα αυτά, η θέση της ελληνικής κυβέρνησης και η προσωπική μου θέση είναι να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την Τουρκία. Γιατί, κάποια στιγμή στο μέλλον, αν υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας, η Τουρκία ίσως κατανοήσει εν τέλει ότι και τα δικά της συμφέροντα είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που κάνει το Ισραήλ, αυτό που κάνει η ΕΕ σε σχέση με μια «ατομικιστική» προσέγγιση για την αναβίωση κάποιου είδους Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη μορφή που είχε μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και που θεωρώ ότι θα είναι αρκετά δύσκολο να γίνει σήμερα» πρόσθεσε.

Για την εμφάνιση της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι «μέσα σε 2-3 χρόνια έγινε το επίσημο δόγμα του τουρκικού κράτους».

«Μου λένε ότι τώρα το διδάσκουν στα τουρκικά σχολεία. Φοβάμαι ότι είναι μια παγίδα για όλους μας. Και μια παγίδα ειδικά για την τουρκική κοινωνία» επισήμανε.

Για τη σχέση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ κα του Προέδρου Ερντογάν, ο κ. Δένδιας αναρωτήθηκε γιατί να μην μπορεί «ο Πρόεδρος Τραμπ να τραβήξει τον Πρόεδρο Ερντογάν προς τις δυτικές αξίες, τις δυτικές προσεγγίσεις, τα δυτικά συμφέροντα και όχι το αντίθετο»;

«Γιατί ο Πρόεδρος Τραμπ να αποδέχεται την ιδέα ενός ισλαμικού στοιχείου στην περιοχή και να μην τραβά τον Πρόεδρο Ερντογάν προς την αρχική του θέση;» συμπλήρωσε.

«Η αρχική θέση του Προέδρου Ερντογάν» είπε ο κ. Δένδιας ήταν ότι «ήθελε η Τουρκία να γίνει μέλος της ΕΕ. Ήθελε ανθρώπινα δικαιώματα. Ήθελε κράτος δικαίου στην Τουρκία. Γιατί να μην τον επαναφέρουμε στην αρχική θέση του; Είναι ρητορικό φυσικά το ερώτημα, ποιος είμαι εγώ που θα υπαγορεύσω τί θα κάνει ο Πρόεδρος Τραμπ ή ο Πρόεδρος Ερντογάν; Τους σέβομαι και τους δύο, είναι ηγέτες των χωρών τους, αρχηγοί κυβερνήσεων»

Ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι πρώτη προτεραιότητα της επίσκεψης στις ΗΠΑ «είναι να υπάρχει σαφής κατανόηση για το πού βρισκόμαστε». Και συνέχισε: «Πρέπει να έχουμε κοινή αντίληψη των προκλήσεων της περιοχής μας. Εάν δεν έχουμε αυτό, τα υπόλοιπα θα είναι πρόβλημα. Θα υπάρξει διαπραγμάτευση, θα υπάρξει συζήτηση, ό, τι θέλετε. Ωστόσο, εάν συμφωνήσουμε πώς θέλουμε να είναι ο κόσμος γύρω από την Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Μαύρη Θάλασσα, εάν συμφωνήσουμε με τις ΗΠΑ πώς θέλουμε να είναι αυτός ο κόσμος σε δέκα χρόνια, τα επόμενα θα ακολουθήσουν».

Για τις επενδύσεις στην ‘Αμυνα, ανέφερε ότι η Ελλάδα δαπανά «περισσότερο από 3,4% του ΑΕΠ», παρότι είναι μια χώρα «που βγήκε από μια τεράστια κρίση, μια δεκαετή κρίση, κατά την οποία χάσαμε περίπου 30% του ΑΕΠ μας».

«Είμαστε ακόμα όρθιοι και νομίζω ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους στρατούς, από τις καλύτερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ΕΕ, δεδομένου του μεγέθους μας, και πολύ καλύτερες από χώρες που έχουν τριπλάσιο, τετραπλάσιο ή και πενταπλάσιο ΑΕΠ από εμάς».

«Προσπαθούμε να κάνουμε μια πλήρη μεταρρύθμιση, την οποία ονομάζουμε «Ατζέντα 2030». Στο παρελθόν οι Ένοπλες Δυνάμεις μας ήταν ένα σύνολο συστημάτων που υποστηρίζονταν από ικανό, και σωστά εκπαιδευμένο, προσωπικό. Πλέον όμως δεν είναι έτσι. Τώρα, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας του 20ου αιώνα, είναι μια μηχανή πληροφοριών. Πρέπει να είναι ικανές να απορροφήσουν δεδομένα, να κατανοήσουν τα δεδομένα, και να ανταποκριθούν στην πρόκληση σύμφωνα με τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν. Το προσωπικό πρέπει να είναι σε θέση να το διαχειριστεί αυτό, και τα συστήματα πρέπει να εξαρτώνται από μια ολιστική προσέγγιση, είτε πρόκειται για κυβερνοασφάλεια, είτε για το διάστημα, είτε για βαλλιστικούς πυραύλους, είτε για τη θάλασσα ή κάτω από αυτήν. Το «παιχνίδι» είναι τελείως διαφορετικό. Πιστεύω ότι το έχουμε καταλάβει καλά και προσπαθούμε να κάνουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις» εξήγησε ο κ. Δένδιας.

Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία. ο κ. Δένδιας στάθηκε στην επίσκεψη του Ισραηλινού ομολόγου του κ. Katz στην Αθήνα αναλύοντας: «Το Ισραήλ είναι πλέον ένας εταίρος που μπορεί να δείξει στην Ελλάδα πώς να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Έχουμε μια αρκετά κοινή αντίληψη με το Ισραήλ για πολλές προκλήσεις της περιοχής. Έχει λοιπόν πολιτικό και πρακτικό νόημα να κάνουμε πράγματα από κοινού».

Μιλώντας για την Κύπρο, «ως αδελφή χώρα και αδελφό έθνος δεν εννοούμε μόνο τους Ελληνοκύπριους αλλά και τους Τουρκοκύπριους» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Αυτό που υποστηρίζουμε είναι μια ενοποιημένη Κύπρος, μέλος της ΕΕ, με πλήρη δικαιώματα για όλους» πρόσθεσε.

«Υποστηρίζουμε μια ενοποιημένη Κύπρο, με πλήρη δικαιώματα για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ως μέλος της ΕΕ. Και αυτό συμφέρει τους Τουρκοκύπριους, τους Ελληνοκύπριους και την ίδια την Τουρκία. Πιστεύω ότι το συμφέρον της Τουρκίας είναι όχι προς ένα μακρινό παρελθόν αλλά προς ένα φωτεινό μέλλον. Ως δημοκρατική, πλούσια, μεγάλη, σημαντική χώρα και πολύ στενός φίλος με την Ελλάδα κάποια στιγμή» ανέφερε ο Έλληνας υπουργός.

Για την Ασπίδα του Αχιλλέα, εξήγησε ότι «είναι μια πιο ολιστική προσέγγιση σε σχέση με όλα όσα υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

«Περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος πρόκλησης: από το διάστημα, τον κυβερνοχώρο, από τη θάλασσα, υποθαλάσσια, από αέρος, με βαλλιστικούς πυραύλους κτλ. Και συνεργαζόμαστε πάνω σε αυτό με το Ισραήλ, αλλά όχι όπως γινόταν στο παρελθόν, αγοράζοντας πλατφόρμες και οπλικά συστήματα. Δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα παράγουμε το 50% των προϊόντων στην Ελλάδα και θα λάβουμε και τεχνογνωσία από το απόλυτα επιτυχημένο ισραηλινό οικοσύστημα καινοτομίας, ώστε να συνεργαστεί με το δικό μας οικοσύστημα ώστε να γίνει η αρχή. Γιατί σε αυτόν τον τομέα έχουμε λίγο αργήσει» ξεκαθάρισε.

Ειδικότερα, για την τεχνογνωσία και την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεργάζεται με το Ισραήλ «με γνώση του κώδικα των συστημάτων, ώστε να μπορούμε να επηρεάσουμε την ανάπτυξη των συστημάτων αυτών στο μέλλον».

«Πιστεύω ότι και το Ισραήλ κερδίζει από αυτό. Το Ισραήλ είναι πετυχημένο στον αέρα, στην αντιπυραυλική άμυνα, αλλά υπάρχει επίσης και η θάλασσα. Εκεί μπορούμε να διδάξουμε κάποια πράγματα το Ισραήλ και να αλληλοβοηθηθούμε» συμπλήρωσε.

Για την Ελλάδα, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η Ασπίδα του Αχιλλέα και η Ατζέντα 2030 «έχουν τα στοιχεία τα οποία μπορούν να κάνουν την Ελλάδα να αντιμετωπίσει όποια πρόκληση και αν αναδυθεί».

«Θα ήθελα να δω ένα ευρωπαϊκό στοιχείο άμυνας», συνέχισε και εξήγησε: «Να δω την Ευρώπη να μπορεί να προβάλλει δύναμη, την Ευρώπη να μπορεί να κατανοήσει όχι μόνο τις απειλές της Ρωσίας, αλλά και τις απειλές που προέρχονται από το Νότο, τη ζώνη του Σαχέλ».

Για την ‘Αμυνα και την Ασφάλεια της ΕΕ ο κ. Δένδιας τόνισε:. «Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει αυτόνομες δυνατότητες άμυνας. Αυτή είναι η λύση. Θα πάρει χρόνια, μπορεί και δεκαετίες. Δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Θα πρέπει για πολλά να βασιζόμαστε στις ΗΠΑ. Ειδικά για διοικητική μέριμνα, για μεταγωγικά αεροσκάφη, για παράγοντες διευκόλυνσης. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτές τις ικανότητες από τη μια μέρα στην άλλη και το να ανακοινώνουμε τεράστια ποσά χρημάτων δεν λύνει το πρόβλημα. Πρέπει να ενισχύσεις τη βάση παραγωγής σου. Να δημιουργήσεις νέες γραμμές παραγωγής. Αυτό δεν συμβαίνει σε ένα ή πέντε χρόνια. Είναι μια μακρά διαδικασία. Αλλά η Ευρώπη πρέπει να το κάνει. Πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Και να αντιμετωπίζει τις ΗΠΑ ως ίσος προς ίσο. Εξακολουθούμε να θέλουμε τη στρατιωτική παρουσία και την παρουσία σκληρής ισχύος των ΗΠΑ στην Ευρώπη, πρέπει να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας».

«Πρέπει να φέρουμε την Ινδία πιο κοντά μας. Είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο, 1,5 δισεκατομμύρια, τέσσερις φορές ο πληθυσμός της ΕΕ. Θα είναι η τρίτη οικονομική δύναμη του κόσμου σε μερικά χρόνια και είναι δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να έρθουμε σε μια συνεννόηση με την Ινδία» είπε ο κ. Δένδιας, ενώ τόνισε ότι μετά τις ΗΠΑ θα επισκεφθεί την Ινδία.

Αναλύοντας τη σχέση Ελλάδας – Ινδίας ο κ. Δένδιας εξήγησε: «Είναι «ήσυχοι» από την κουλτούρα τους, αλλά έχουμε διεξάγει κοινές ασκήσεις μαζί τους. Ινδικές φρεγάτες ήταν παρούσες στην Ερυθρά Θάλασσα. Όχι ως μέρος της Επιχείρησης Ασπίδες, αλλά συνεργαζόμενη με την Επιχείρηση Ασπίδες. Η Ινδία είναι «ήσυχη», αλλά μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός παράγων».