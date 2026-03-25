Με λαμπρότητα τιμήθηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου στον Δήμο Ωραιοκάστρου

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821 τιμήθηκε με λαμπρότητα σήμερα στον Δήμο Ωραιοκάστρου. Μαθητές και μέλη συλλόγων συμμετείχαν με υπερηφάνεια στις παρελάσεις που έγιναν στις Κοινότητες, αποδίδοντας φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου σημαιοστολίστηκαν τα δημόσια κτίρια και οι πλατείες, τελέστηκε Δοξολογία στους ιερούς ναούς, έγινε κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα και πραγματοποιήθηκαν παρελάσεις με τη συμμετοχή μαθητριών, μαθητών και μελών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, συμμετείχε στη Δοξολογία που τελέστηκε στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ωραιόκαστρο. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε η ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νέλλυ Δελή. Ακολούθως τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Ωραιοκάστρου, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου.

Στο Ωραιόκαστρο οι εκδηλώσεις για την επέτειο της 25ης Μαρτίου κορυφώθηκαν με την παρέλαση που έγινε στην οδό Κομνηνών. Το σύνθημα για την έναρξη της παρέλασης έδωσε και φέτος η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ωραιοκάστρου, παιανίζοντας επετειακά εμβατήρια.

Τα νήπια του Δήμου Ωραιοκάστρου παρέλασαν πρώτα και χειροκροτήθηκαν θερμά από τον κόσμο, ακολούθησαν οι μαθήτριες και οι μαθητές των δημοτικών σχολείων, των γυμνασίων και των λυκείων και τα μέλη τμημάτων πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Οι πολίτες με το χειροκρότημά τους συνεχάρησαν τα παιδιά που παρέλασαν.

«Σήμερα τιμούμε με σεβασμό και υπερηφάνεια την 25η Μαρτίου, μια επέτειο διπλής σημασίας για τον Ελληνισμό. Αποδίδουμε φόρο τιμής στους ήρωες που αγωνίστηκαν με θάρρος και αυταπάρνηση για την ελευθερία της πατρίδας μας. Η θυσία και οι αγώνες τους αποτελούν διαχρονική πηγή έμπνευσης και μας υπενθυμίζουν το χρέος μας να διαφυλάσσουμε τις αξίες της ελευθερίας, της ενότητας και της αξιοπρέπειας. Χρόνια πολλά σε όλους!», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις στο Ωραιόκαστρο συμμετείχαν οι βουλευτές της ΝΔ, Θεοφάνης Παππάς, της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας, η περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας, Όλια Βασιλάκη – Καρόζη ως εκπρόσωπος της Περιφερειάρχη, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι και πολίτες.