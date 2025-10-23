Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν η 26η και η 28η Οκτωβρίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας η εκδήλωση για την 113η επέτειο απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης στις 26 Οκτωβρίου 1912, την 85η επέτειο του ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 1940 και την εορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, Αγίου Δημητρίου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στο νόημα και τη σημασία των επετείων, επισημαίνοντας ότι ο ελληνισμός, εξαιτίας του φρικτού εθνικού διχασμού, διολίσθησε από τον θρίαμβο των Βαλκανικών Πολέμων στην απόλυτη καταστροφή. Και ενώ θα πίστευε κανείς ότι το αίσθημα της βαριάς κληρονομιάς του 1922 θα ήταν διάχυτο και θα καθόριζε την εθνική συμπεριφορά, ήρθε η 28η Οκτωβρίου 1940 για να διαψεύσει αυτήν την εντύπωση, να ενώσει όλους τους Έλληνες καταργώντας όλες τις διαχωριστικές γραμμές και να οδηγήσει στο μεγαλειώδες έπος του ΟΧΙ.

Ο κ. Κατρανίδης υπενθύμισε την έννοια της λέξης «τιμώ», λέγοντας ότι αναγνωρίζουμε τη σημασία των γεγονότων στην ιστορία, στην κοινωνία, στην προσωπική μας ζωή, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη και δεσμευόμαστε απέναντι στη θυσία τους να διαφυλάξουμε αυτά που μας παρέδωσαν και σημαίνει, επίσης, ότι καλούμαστε με αυτά ως κέντρο να καλλιεργήσουμε μια αίσθηση ταυτότητας, κοινότητας και ενότητας.

Στο πλαίσιο όλων αυτών των νοημάτων που περιγράφουν την απόδοση τιμής, σημείωσε ο ίδιος, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με την ευκαιρία της έναρξης λειτουργίας της Επώνυμης Έδρας Μικρασιατικών Σπουδών, θεώρησε ότι ο φετινός Πανηγυρικός έπρεπε να αναδείξει μια ιδιαίτερη πτυχή στον αγώνα του ΟΧΙ, με μια σχετική ομιλία και θέμα «Η συμμετοχή των Μικρασιατών στο Έπος του 1940».

Στη συνέχεια, τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Θεοχάρης Αναγνωστόπουλος, επισκέπτης επίκουρος καθηγητής στην Επώνυμη Έδρα Διδασκαλίας και Έρευνας στις Μικρασιατικές Σπουδές, του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η ομιλία του κ. Αναγνωστόπουλου εστίασε σε ένα θέμα που όπως είπε δεν έχει διερευνηθεί μέχρι σήμερα, καθώς οι ερευνητικές προσεγγίσεις για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες εξετάζουν κυρίως το θέμα της αποκατάστασης και τη συμβολή των προσφύγων στην πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου.

Αφού έκανε μια μικρή αναφορά στο έπος του 40 μέσα από τη ματιά ξένων διπλωματών, στρατιωτικών και αρθρογράφων, παρέθεσε στοιχεία για τον κατάλογο πεσόντων στρατιωτών και αξιωματικών που βρίσκονται στο Αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού.

Επίσης αναφέρθηκε σε πεσόντες Μικρασιάτες από νομούς της χώρας οι οποίοι είναι γνωστοί για την εγκατάσταση μικρασιατικού στοιχείου, όπως και στην προσφορά και του άμαχου πληθυσμού, ιδιαίτερα από πολλά χωριά της Πίνδου, όπου είχαν εγκατασταθεί Μικρασιάτες μετά την Καταστροφή του 22.

Στη συνέχεια αφού τόνισε πρώτον ότι Μικρασιάτες που έφθασαν στην Ελλάδα σε εφηβική, παιδική ή και βρεφική ηλικία κλήθηκαν να πολεμήσουν στο μέτωπο του 40, δεύτερον ότι οι Μικρασιάτες πεσόντες αφού είχαν κληθεί κατά το παρελθόν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους λόγω των δράσεων των Νεότουρκων και των κεμαλικών βρέθηκαν ξανά σε συνθήκες που τους ανάγκαζαν να αφήσουν τις νέες εστίες τους, και τρίτον ότι οι μικρασιατικές οικογένειες βίωσαν για δεύτερη φορά απώλεια συγγενικών προσώπων, κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι Μικρασιάτες εξετέλεσαν το καθήκον τους προς την πατρίδα και είναι πλέον χρέος της σύγχρονης ιστοριογραφίας να μην λησμονήσει τη θυσία τους.

Μετά τον πανηγυρικό, βραβεύτηκαν τα παιδιά των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, Αρχιμανδρίτης π. Άνθιμος Στάμου, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ο εκπρόσωπος του υφυπουργού Ανάπτυξης, Αθανάσιος Βρίτκας, ο εκπρόσωπος της Περιφερειάρχου Κεντρικής Μακεδονίας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Ευστάθιος Αβραμίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλας, εκπρόσωποι των στρατιωτικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας. Επίσης, παραβρέθηκαν εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, Κοσμήτορες Σχολών, Πρόεδροι Τμημάτων, μέλη του διδακτικού προσωπικού, των εργαζομένων, όπως και φοιτητές και φοιτήτριες.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα σε δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Ιγκόρ Πέτριν, στο οποίο συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Λιάνος, φοιτητής του Τμήματος. Στο δεύτερο μέρος την καλλιτεχνική επιμέλεια είχε ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Γεώργιος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, στο οποίο συμμετείχαν η Χρύσα Φώτη και ο Δημήτρης Μέξης, απόφοιτοι του Τμήματος.