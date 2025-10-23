MENOY

Λαμπρός εορτασμός για τον Άγιο Δημήτριο και την Επέτειο του “ΟΧΙ” στον δήμο Νεάπολης-Συκεών

|
THESTIVAL TEAM

Με λαμπρές εκδηλώσεις θα τιμηθεί και φέτος από τον δήμο Νεάπολης-Συκεών η Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, όπως επίσης και η εορτή του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αρχίζει αυτό το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στις 5.30 μ.μ., με λιτάνευση της Ιερής Εικόνας του Αγίου Δημητρίου, ενώ στη συνέχεια θα τελεστεί Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ροδοχωρίου Συκεών.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, στις 7.00 π.μ., θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ροδοχωρίου Συκεών και στις 6.00 μ.μ. θα γίνει Εσπερινός και Παράκλησις του Αγίου Δημητρίου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, ημέρα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στις 10.30 π.μ. θα τελεστεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεάπολης (Παναγή Τσαλδάρη 14) και στις 11.00 π.μ. θα γίνει εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας, στην προτομή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.

Θα ακολουθήσουν, στον ίδιο χώρο, στις 11.15 π.μ. τρισάγιο και καταθέσεις στεφάνων και στις 11.45 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, προσκόπων, αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης συλλόγων του δήμου στη λεωφόρο Ανδρέα Γ. Παπανδρέου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

► ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
5:30 μ.μ.: Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου και Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ροδοχωρίου Συκεών

► ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
7:00 π.μ.: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ροδοχωρίου Συκεών
6:00 μ.μ.: Εσπερινός και Παράκλησις του Αγίου Δημητρίου

► ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025
10:30 π.μ.: Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεάπολης (Παναγή Τσαλδάρη 14)
11:00 π.μ.: Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας – Προτομή Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
11:15 π.μ.: Τρισάγιο και καταθέσεις στεφάνων – Προτομή Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
11:45 π.μ.: Παρέλαση μαθητών και μαθητριών, προσκόπων, Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και συλλόγων του δήμου Νεάπολης-Συκεών στη λεωφόρο Ανδρέα Γ. Παπανδρέου

28η Οκτωβρίου Δήμος Νεάπολης - Συκεών

