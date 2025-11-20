Κιλκίς: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πολυεθνική άσκηση “ΤΑLOS- 25 στην Αργυρούπολη

Ένα σημαντικά αναβαθμισμένο εκπαιδευτικό βήμα, για τον πολυεθνικό Σχηματισμό Μάχης HELBROC και για τη χώρα μας, αποτέλεσε η φετινή πολυεθνική άσκηση ΤALOS-25 που ολοκληρώθηκε με επιτυχία σήμερα στο ΕΠΚΕΑΑΠ Αργυρούπολης Κιλκίς υπό τον συντονισμό της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ / European Union Operational Headquarters (EU-OHQ).

H φετινή άσκηση βασίστηκε σε σαφώς πιο μάχιμο και απαιτητικό προφίλ, το οποίο αντανακλά τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μαζική χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ- drones), τα οποία αξιοποιήθηκαν συστηματικά σε όλες τις φάσεις της άσκησης, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ενσωματώθηκαν σε τέτοια έκταση κατά την TALOS. Παράλληλα, στην άσκηση συμμετείχαν ελικόπτερα, άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, ενισχύοντας τον ρεαλισμό και το βάθος της επιχειρησιακής εκπαίδευσης. Καίριας σημασίας υπήρξε η ενεργότερη εμπλοκή του EL EU OHQ, το οποίο είχε κομβικό ρόλο στον σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη δοκιμή διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού σε πολυεθνικό περιβάλλον.

Στην άσκηση συμμετείχαν δυνάμεις από την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, με συνεκπαιδευόμενα τμήματα από τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, ενισχύοντας τη διαλειτουργικότητα και την πολυεθνική συνεργασία. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή της 71ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας, η οποία υποστήριξε πλήρως τη διεξαγωγή της άσκησης και την αξιολόγηση του Σχηματισμού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ