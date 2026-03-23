Καλαμαριά: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου

Με κάθε επισημότητα και λαμπρότητα θα εορταστεί στην Καλαμαριά η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου.

Ο εορτασμός της μεγάλης Εθνικής Επετείου θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης 25 Μαρτίου με την έπαρση της σημαίας στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, παρουσία της Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης.

Στις 10:30 θα πραγματοποιηθεί η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Καραμπουρνάκι), χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνου.

Στις 12:00 θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο Πεσόντων (Πλατεία Σκρα), ενώ στις 12:15 θα ακολουθήσει η εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας στον ίδιο χώρο.

Στις 12:30 θα πραγματοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων από τη Δήμαρχο Καλαμαριάς, τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, τις αντιστασιακές οργανώσεις και τους συλλόγους της πόλης.

Στις 12:45 θα ξεκινήσει η παρέλαση στην παραλιακή οδό Νικολάου Πλαστήρα, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καλαμαριάς, προσκόπων, μαθητών σχολείων, καθώς και πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ακόμη τον γενικό σημαιοστολισμό της πόλης, καθώς και τη φωταγώγηση όλων των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων στις 24 και 25 Μαρτίου.

