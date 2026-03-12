MENOY

Η Τουρκία επιμένει να προκαλεί στο Αιγαίο με τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών

THESTIVAL TEAM

Η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά με νέες παραβάσεις του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, αγνοώντας την ευαίσθητη κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα (12/03) ότι η Τουρκία πραγματοποίησε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις εντόπισαν, αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρκικά UAV σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβιάσεις

