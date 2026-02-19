MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Η Τουρκία επαναφέρει σκηνικό προκλητικότητας στο Αιγαίο με έξι παραβιάσεις και τρεις παραβάσεις

|
THESTIVAL TEAM

Μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και το τετ α τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Τουρκία επέστρεψε στο Αιγαίο και μαζί της «έφερε» παραβιάσεις του εναέριου χώρου και παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Ειδικότερα, ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UV) και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας-επιτήρησης τύπου ATR-72 προχώρησαν σε παραβιάσεις και σε παραβάσεις στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος προχώρησε σε δύο παραβάσεις του FIR Αθηνών, ενώ το ATR-72 προχώρησε σε μια παράβαση του FIR Αθηνών και σε έξι παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβιάσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Διαμαρτυρία φοιτητών στην Πρυτανεία του ΑΠΘ: “Όχι” στο κλείσιμο των κτηρίων στις 10 το βράδυ – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

Σπύρος Μπιμπίλας: Ένας έρωτας που είχα με επηρέαζε και με βασάνιζε πολύ, με κριτίκαρε πάρα πολύ άσχημα για το metoo

ΥΓΕΙΑ 20 ώρες πριν

Τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μαρία Μπακοδήμου: Δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Η πρώτη δήλωση του βασιλιά Καρόλου για τη σύλληψη του αδερφού του Άντριου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Αυστρία: Τρεις νεκροί σήμερα από χιονοστιβάδα, πέντε από την αρχή της εβδομάδας – Δείτε βίντεο