Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο, η ΕΕ οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις

Σαφή θέση ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης από το Βερολίνο.

Ο κ. Γεραπετρίτης βρίσκεται σήμερα στη Γερμανία για συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ.

Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωσή του:

«Η Ελλάδα δεν προτίθεται να εμπλακεί στον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή εξελίσσεται.

Επιπλέον, αποδοκιμάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις κατά ελληνικών εμπορικών πλοίων που λειτουργούν υπό καθεστώς πλήρους νομιμότητας.

Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και επιπλέον οι επιθέσεις οι οποίες γίνονται στην Μεσόγειο, θέτουν ένα πάρα πολύ σοβαρό οικολογικό ζήτημα για επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαχειριστεί πρωτόγνωρες καταστάσεις και οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Η ασφάλεια της Ηπείρου μας είναι αδιαίρετη. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια συγκλόνισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση και λειτούργησαν ως καταλύτης, αναπροσαρμόζοντας πολιτικές και επιταχύνοντας αποφάσεις, έτσι ώστε να καταστεί η Ευρώπη στρατηγικά αυτόνομη, ανταγωνιστική και ισχυρότερη.

Ο ρόλος της Γερμανίας σε αυτό το επίπεδο ως μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη είναι απολύτως καθοριστικός».