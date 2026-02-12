MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Γεραπετρίτης για την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: “Παρεμένουν τα μεγάλα και ακανθώδη ζητήματα – Δεν εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας”

Φωτογραφία: Intime
Τον δικό του απολογισμό για τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ των Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η χθεσινή συνάντηση εντάσσεται σε ένα κύκλο στρατηγικής της ελληνικής διπλωματίας, ώστε να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι, κανόνες και δομημένος διάλογος με την Τουρκία», ήταν το πρώτο σχόλιο του υπουργού Εξωτερικών, υπενθυμίζοντας ότι αποτελεί κάτι που καθιερώθηκε πριν 3 χρόνια με σκοπό την ανάπτυξη μιας γνήσιας λειτουργικής σχέσης με τη γείτονα χώρα.

«Υπάρχει το επίπεδο της ήπιας και το επίπεδο της υψηλής πολιτικής. Στο πρώτο είναι πολύ προφανές ότι οι δυο ηγέτες έκαναν μια συνολική αποτίμηση του πώς έχει πάει ο ελληνοτουρκικός διάλογος, στο επίπεδο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και της Θετικής Ατζέντας. Τα αποτελέσματα είναι νομίζω σημαντικά, έχουν καταστήσει τη σχέση των δυο χωρών μια σχέση καλής γειτονίας», όπως είπε. «Από την άλλη πλευρά, είναι προφανές ότι παραμένουν τα μεγάλα και ακανθώδη ζητήματα. Δεν περιμέναμε ως δια μαγείας να εξαφανιστούν τα ζητήματα αυτά. Γίνεται μια ειλικρινής προσπάθεια να θέτουμε τα ζητήματα αυτά».

