Ερντογάν: Πιστεύουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο

Σε κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους και τη συνεδρίαση του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας προχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σηματοδοτώντας την πρόθεση των δύο πλευρών να συνεχιστεί ο διάλογος και η συνεργασία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καλωσόρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι οι συμφωνίες που υπεγράφησαν δημιουργούν «κοινό έδαφος» για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Όπως ανέφερε, η Άγκυρα θα καταβάλει «κάθε προσπάθεια» για την περαιτέρω ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι θέσεις των δύο πλευρών για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι «τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου». Μάλιστα, εξέφρασε ικανοποίηση για τη διαπίστωση σύγκλισης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Αναφερόμενος στην πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την εκτίμηση ότι «από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν περιθώρια για σταδιακή βελτίωση των σχέσεων και διαχείριση των διαφορών μέσω του διαλόγου.

