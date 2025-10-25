MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Εορτασμός της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

|
THESTIVAL TEAM

Με επισημότητα και λαμπρότητα ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου θα τιμήσει και φέτος την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, αποδίδοντας τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας.

Και στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου θα πραγματοποιηθούν ανήμερα της επετείου, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις, ομιλίες και καταθέσεις στεφάνων, με κορύφωση των εκδηλώσεων τη διεξαγωγή δύο παρελάσεων, σε Εύοσμο και Ελευθέριο – Κορδελιό, των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των προσκόπων, καθώς και αντιπροσωπευτικών τμημάτων των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις Δημοτικές Ενότητες Ευόσμου και Ελευθερίου – Κορδελιού έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Εορτασμού Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου

  • 8:30 π.μ.: Έπαρση της σημαίας στο Αστυνομικό Τμήμα Ευόσμου και ώρα 9:00 π.μ. στο Δημαρχείο
  • 10: 00 π.μ.: Προσέλευση στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου
  • 10:30 π.μ.: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευόσμου
  • 11:00 π.μ.: Ηρώο πλατείας Δημαρχείου

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας από τις μαθήτριες του 3ου ΓΕΛ Ευόσμου Αικατερίνη Καλλιόγλου και Λαμπριάννα Κεραμιδά

▪ Κατάθεση Στεφάνων

  • 11:30 π.μ.: Παρέλαση τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων, των προσκόπων, των φορέων και συλλόγων, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου από το ύψος του Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, έως το ύψος της οδού Κασσάνδρου.

Πρόγραμμα Εορτασμού Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου – Κορδελιού

  • 8:00 π.μ.: Έπαρση της σημαίας στην πλατεία Σκρα
  • 10:00 π.μ. : Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
  • Εκφώνηση Πανηγυρικού της ημέρας από τις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Ελευθερίου – Κορδελιού Μαρία Σαχσενίδου και Αγγελική Πανταζοπούλου
  • 10:45 π.μ.: Άγαλμα του Παύλου Μελά, Πλατεία Σκρα

▪ Επιμνημόσυνη Δέηση

▪ Κατάθεση Στεφάνων

  • 11:15 π.μ.: Παρέλαση τμημάτων μαθητών και μαθητριών των σχολείων, των φορέων και συλλόγων, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου έως το ύψος της οδού Καραβαγγέλη.

Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου

