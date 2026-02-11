Έφτασε στην Άγκυρα ο Μητσοτάκης – “Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας”, δήλωσε ο Ερντογάν λίγο πριν την συνάντηση

Μήνυμα ειρήνης έστειλε λίγες ώρες πριν τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. «Σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην χώρα μας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Μητσοτάκη» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε περίπου στις 2.20 το μεσημέρι στην Άγκυρα, μία ώρα πριν το ραντεβού με τον Ερντογάν. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, ενώ η επίσημη υποδοχή του θα γίνει στο προεδρικό μέγαρο.

«Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο βασικός στόχος των επαφών της χώρας, είτε γνωστών είτε άγνωστων, είτε των φανερών είτε των μη φανερών, είναι η Τουρκία να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

«Χωρίς κανένα κόμπλεξ, συζητάμε με όλους τους παράγοντες και μοιραζόμαστε τις ιδέες και τις προτάσεις μας με τους συνομιλητές μας σε πνεύμα αδελφοσύνης», πρόσθεσε.

Στις 14:00 το μεσημέρι η άφιξη Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, το πρωθυπουργικό αεροσκάφος που μεταφέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Άγκυρας για πρώτη φορά μετά την τελευταία του επίσκεψη επί τουρκικού εδάφους, τον Μάιο του 2024. Αμέσως μετά, η πομπή θα πάρει τον δρόμο για το Λευκό Παλάτι του Ερντογάν, ενώ οι 10 υπουργοί που απαρτίζουν την ελληνική αποστολή θα έχουν φτάσει λίγο νωρίτερα, καθώς έρχονται με διαφορετική πτήση που το βράδυ θα επιστρέψει στην Αθήνα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Βέλγιο ενόψει της αυριανής άτυπης Συνόδου Κορυφής για την Ανταγωνιστικότητα.

Μετά το πέρας των συνομιλιών και των κοινών δηλώσεων, κάποιοι από τους υπουργούς θα υπογράψουν συμφωνίες ή κοινές δηλώσεις με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης θα υπογράψει μια δήλωση προθέσεων για συνεργασία στις φυσικές καταστροφές με έμφαση τους σεισμούς, ενώ ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα υπογράψει με τον ομόλογο του μια κοινή δήλωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και την έρευνα, με έμφαση στη βιοτεχνολογία, την αγροτεχνολογία και με ώριμα περίπου 110 ερευνητικά σχέδια.

Δύο συμφωνίες θα υπογράψει και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης που χειρίζεται τη θετική ατζέντα, μια εκ των οποίων θα αφορά το Enterprise Greece.

Τέλος, και ο Κυριάκος Πιερρακάκης καλείται να συζητήσει με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ για τις προοπτικές αύξησης του διμερούς εμπορίου που αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 5 δισ. και υπάρχει προοπτική να φτάσει ακόμα και τα 10 δισ. ευρώ.

Επίσης, η Λίνα Μενδώνη θα υπογράψει συμφωνία με τον Τούρκο ομόλογο της που έχει το χαρτοφυλάκιο του πολιτισμού και του τουρισμού.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την προσγείωσή του στην Άγκυρα, θα γίνει δεκτός στις 15:15 ώρα Ελλάδος από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην αρχή θα γίνει κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, ενώ παράλληλες κατ’ ιδίαν συναντήσεις θα έχουν και οι υπουργοί των δύο πλευρών. Ακολουθεί η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Μετά τις 17:00 θα γίνουν κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.

Αμέσως μετά το πέρας του επίσημου προγράμματος, ο κ. Ερντογάν θα παραθέσει δείπνο στην ελληνική αποστολή με παρόντα και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η μεταμεσονύκτια «έκπληξη» Ερντογάν στην ελληνική αποστολή

Πάντως, λίγο πριν το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν επεφύλαξε μια…έκπληξη στην ελληνική αποστολή, καθώς μετά τα μεσάνυχτα προέβη σε μίνι ανασχηματισμό, αντικαθιστώντας τους υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Ο μέχρι πρότινος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ήταν ο «παρτενέρ» του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, συνεπώς οι δύο υπουργοί αναμένεται να έχουν μια πρώτη γνωριμία με τον διάδοχο του.

Στα τουρκικά ΜΜΕ, η σημερινή συνάντηση καταλαμβάνει μεγάλη έκταση ως σημαντική, χωρίς όμως και οι συνάδελφοι από τη γείτονα να αποδίδουν υπερβολικές προσδοκίες ως προς την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς στο μεσημεριανό ραντεβού. «Το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από αυτή την καθυστερημένη συνάντηση είναι η διαφύλαξη της θέσης των ήρεμων νερών στις σχέσεις των δύο χωρών και η επιβεβαίωση ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοιχτοί», γράφει η εφημερίδα Μιλιέτ μεταξύ άλλων.