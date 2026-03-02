MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Έφτασαν στην Κύπρο τα τέσσερα F-16 από την Ελλάδα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Έφτασαν στην Κύπρο τα τέσσερα F-16 της ελληνικής Πολεμικής Αεοροπορίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και της χώρας μας, μετά την επίθεση δύο drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του o Εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης αναφέρει ότι: «Τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας».

Τα 4 F-16 Viper θα μετασταθμεύσουν στο αεροδρόμιο της Πάφου, ενώ συνοδεύονται από ένα C-130 για υλικοτεχνική υποστήριξη.

Σημειώνεται ότι στην Κύπρο αναμένονται και οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», η οποία θα φέρει το σύστημα «Κένταυρος», κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Οι δύο φρεγάτες αναχώρησαν για Κύπρο λίγο μετά τις 23:00 απόψε.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε νωρίτερα ότι για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδας με την Κυπριακή Δημοκρατία, ο ίδιος καθώς και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, θα μεταβούν αύριο στην Κύπρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Δανία θα συμμετάσχει στη νέα στρατηγική πυρηνικής αποτροπής που σχεδιάζει η Γαλλία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Κατατίθενται σήμερα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης οι υπογραφές για το δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 λεπτά πριν

Μιχαηλίδου: Οι πολιτικές για την οικογένεια και τη στέγαση πρέπει να προχωρούν μαζί

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία: “Θα επιτεθούμε σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Επιχείρησαν να περάσουν με drones απαγορευμένα αντικείμενα στις φυλακές Δράμας και Λάρισας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Βίντεο των IDF δείχνει Ισραηλινό πιλότο να αποφεύγει ιρανικό πύραυλο πάνω από το Ιράν