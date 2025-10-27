MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Δύο παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Δύο παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου πραγματοποίησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και drones, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, συνολικά τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο παραβιάσεις και πέντε παραβάσεις στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Τις δύο παραβιάσεις πραγματοποίησε ένα τουρκικό CN-235, ενώ οι παραβάσεις έγιναν από το ίδιο CN-235 και τρία UAV.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τουρκικές παραβιάσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

