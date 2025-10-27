Δύο παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο
Δύο παραβιάσεις και δύο παραβάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου πραγματοποίησαν σήμερα τουρκικά αεροσκάφη και drones, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.
Ειδικότερα, συνολικά τέσσερα αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο παραβιάσεις και πέντε παραβάσεις στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Τις δύο παραβιάσεις πραγματοποίησε ένα τουρκικό CN-235, ενώ οι παραβάσεις έγιναν από το ίδιο CN-235 και τρία UAV.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
