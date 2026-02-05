MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι ο στρατιωτικός που συνελήφθη – Έδινε μυστικές πληροφορίες στην Κίνα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Υψηλόβαθμο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ο στρατιωτικός, ο οποίος φέρεται να μετέφερε μυστικές πληροφορίες στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, πρόκειται για διοικητή μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας στη Καβούρι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο υψηλόβαθμος αξιωματικός έστελνε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα με εξειδικευμένο διαβαθμισμένο λογισμικό αποστολής.

Μεταξύ άλλων ήταν πληροφορίες της Αεροπορίας, Ενόπλων Δυνάμεων ακόμη και του ΝΑΤΟ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπίστωσαν ότι είχε συγκεντρώσει μεγάλο όγκο απόρρητου υλικού για αποστολή, ενώ επιχειρούσε την στρατολόγηση και άλλων ατόμων, γι’ αυτό και συνελήφθη.

Το στέλεχος της Π.Α. συνελήφθη σήμερα το πρωί εντός στρατιωτικού χώρου, παρουσία εισαγγελέα, και κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας, σε τρίτους.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρει:«Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».

Βάρκιζα Πολεμική Αεροπορία

