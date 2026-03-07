MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Στις 7 Μαρτίου 1948 τα Δωδεκάνησα επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Τα Δωδεκάνησα εορτάζουν σήμερα την 78η επέτειο της ενσωμάτωσής τους στον εθνικό κορμό. Καθ’ όλη τη μακραίωνη πορεία τους διατήρησαν άσβεστη την ελληνική και χριστιανική ταυτότητα. Στις 7 Μαρτίου 1948 επέστρεψαν στην «αγκαλιά» της Μητέρας Πατρίδας”.

Αυτό αναφέρει με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας για την 78η επέτειο της ενσωμάτωςης των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

Νίκος Δένδιας

