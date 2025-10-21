Δένδιας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν την εθνική ενότητα και την επιδίωξη του υπέρτερου καλού

Αλλοίμονο αν σε μία κοινωνία μικρή, ιδίως όπως η ελληνική κοινωνία, χάσουμε την αίσθηση της συλλογικότητας και της επιδίωξης του κοινού καλού ως υπέρτερου αγαθού. Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουν με τον πιο καθαρό τρόπο ακριβώς αυτήν την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιδίωξης του υπέρτερου καλού. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην παρουσίαση του ιστορικού τόμου «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου 1940-1941», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία», όπου λειτούργησε το Γενικό Στρατηγείο του Ελληνικού Στρατού κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το «Ημερολόγιο Επιχειρήσεων του Γενικού Στρατηγείου 1940-41», τηρήθηκε, ανέφερε ο κ. Δένδιας, «από τον τότε Συνταγματάρχη (ΠΒ) Στυλιανό Κιτριλάκη και αποτελεί μαρτυρία του πολέμου αυτού, γραμμένη σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το κτίριο».

«Αποδίδει, συνέχισε, «μια εποχή, ένα διάστημα που σφραγίστηκε από σημαντικές αποφάσεις, αλλά και από την προσήλωση του Ελληνικού λαού στην υπεράσπιση της Ελευθερίας του και φωτίζει την εξέλιξη των χερσαίων και αεροπορικών επιχειρήσεων από την αρχή του πολέμου, με την επιτυχημένη αντεπίθεση στην Ήπειρο, την απελευθέρωση της Βορείου Ηπείρου, ως τη σύμπτυξη των δυνάμεων μετά τη μάχη των Οχυρών τον Απρίλη του 1941, με τη Γερμανική εισβολή».

Υπογράμμισε ότι «στο πλαίσιο της ιστορικής ειλικρίνειας και ως συνταγματικά επιφορτισμένος σήμερα με την πολιτική ευθύνη για τις Ένοπλες Δυνάμεις, να πω ότι με το βάθος της γνώσης που μας χαρίζει ο χρόνος, ίσως, η παραμονή του Γενικού Επιτελείου καθ΄ όλη τη διάρκεια του Πολέμου στην Αθήνα και στη «Μεγάλη Βρεταννία» και όχι πλησιέστερα προς το μέτωπο δεν ήταν κατ’ ανάγκη η καλύτερη επιλογή».

«Απηχούσε τις αντιλήψεις της εποχής και το Γαλλικό Γενικό Επιτελείο λίγους μήνες πριν, κατά τη διάρκεια της γερμανικής επίθεσης υπό τους Gamelin και Weygang ήταν στο Παρίσι, παρά ταύτα ίσως, αν ήταν εγγύτερα στο μέτωπο θα μπορούσε, ιδίως το δύσκολο διάστημα της υποχώρησης του ’41, να είχε λειτουργήσει με τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό» ξεκαθάρισε.

«Όμως, η πραγματικότητα παραμένει ότι επρόκειτο για μια εποποιία. Το «ΟΧΙ» το οποίο ελέχθη στην πραγματικότητα δεν ελέχθη ως «ΟΧΙ» – ξέρετε ότι η ιστορική φράση είναι «C‘ est la guerre» γαλλικά από τον Μεταξά στον Ιταλό πρέσβη – εξέφρασε το σύνολο του ελληνικού λαού και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Δεν ήμασταν όμως μόνοι, δεν ήταν μόνο ελληνικό το αίμα το οποίο χύθηκε και τίμησε αυτή την Εποποιία. Η συμβολή της Κοινοπολιτείας, και ιδίως του Ηνωμένου Βασιλείου, υπήρξε ιδιαίτερα σημαντική. Αξίζει επίσης να ανατρέξετε στις συζητήσεις του αρχιστράτηγου Wavell και του στρατηγού Wilson όταν ήρθαν οι Βρετανοί στην Αθήνα για να εξετάσουμε τα διλήμματα τα οποία χρειάστηκε και η Μεγάλη Βρεταννία μαχόμενη υπό δυσμενέστατες συνθήκες εκείνη την εποχή να αντιμετωπίσει, για να στείλει Στρατό στην Ελλάδα. Kαι επίσης να τιμήσει κανείς την τελική πολιτική απόφαση του Winston Churchill γιατί κατά τη δική μου -όποια αξία έχει- ιστορική γνώση αυτός ήταν που στο τέλος επέβαλε την αποστολή του εκστρατευτικού σώματος στην Ελλάδα. Η στρατιωτική ηγεσία θεωρούσε εξαιρετικά επικίνδυνο το γεγονός και επίσης ως γεγονός που θα αποδυνάμωνε τη βρεταννική παρουσία στη Βόρεια Αφρική» είπε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας.

«Η αλήθεια είναι ότι οι στρατιώτες αυτοί ήρθαν στην Ελλάδα, συμπαρατάχθηκαν με τις δικές μας δυνάμεις και πολέμησαν μαζί μας. Πολλοί δε από αυτούς, χάθηκαν στην Ελλάδα. Υπήρξαν τα πολύ μεγάλα διλήμματα εάν θα κρατήσουμε τη γραμμή των Οχυρών, αν θα υποχωρήσουμε στη γραμμή του Ολύμπου. Ο Μεταξάς επρόταξε το θέμα της διατήρησης ενιαίου του ελληνικού χώρου και επελέγη η άμυνα «επί των θέσεων και διά τας θέσεις». Νομίζω εκ των υστέρων και αυτό βρίσκει την ιστορική του δικαιολόγηση, έστω και αν υπό στενούς στρατιωτικούς όρους άνοιξε το πλευρό στη γερμανική επίθεση» πρόσθεσε.

«Η υπέρβαση που η ελληνική κοινωνία έκανε την περίοδο του 1940 – 41 είναι μια υπέρβαση που ξεπερνά την εθνική διάσταση. Διακηρύσσει μία άλλη θεώρηση της ανθρώπινης ζωής, η οποία χαρακτήριζε πολλούς νέους ανθρώπους τότε. Ανθρώπους που πίστευαν ότι το συλλογικό και το εθνικό υπερβαίνει κατά πολύ το ατομικό. Και θα ήθελα να πω ότι μία τέτοια προσέγγιση είναι απαραίτητη, απολύτως απαραίτητη και σήμερα» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας

Ομιλίες απηύθυναν επίσης ο καθηγητής Δρ. Ιωάννης Παπαφλωράτος, ο διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων υποστράτηγος Αναστάσιος Πολύχρονος και ο διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού συνταγματάρχης (ΠΖ) Κομήτης Δοξάκης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό, ενώ παρουσιάστηκαν σε ειδική προθήκη το πρωτότυπο Ημερολόγιο Επιχειρήσεων Γενικού Στρατηγείου, το πρωτότυπο βιβλίο με την Ημερήσια Διαταγή του Αρχιστρατήγου Αλέξανδρου Παπάγου της 29ης Οκτωβρίου 1940 και το πρωτότυπο Πρωτόκολλο Επίταξης του ξενοδοχείου «Μεγάλη Βρεταννία».

Παρόντες στην εκδήλωση για τον επετειακό τόμο που εκδόθηκε από την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ (ΔΙΣ/ΓΕΣ) ήταν επίσης ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Δημήτριος Καλογερόπουλος, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης καθώς και ο Σωτήριος Κιτριλάκης, γιος του αντιστρατήγου Στυλιανού Κιτριλάκη, επίτιμου αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο οποίος κατά την περίοδο 1940-1941, υπηρέτησε ως διευθυντής του 3ου Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Στρατηγείου και ήταν υπεύθυνος για τη σύνταξη και τήρηση αυτού του Ημερολογίου Επιχειρήσεων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Βαρνάβας Θεοχάρης ως εκπρόσωπος τoυ Mακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου Β’ και ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς.

Παρευρέθηκαν επιπροσθέτως, ο υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο υπαρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Γεώργιος Μαρκουλάκης, ως εκπρόσωπος του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, επίτιμοι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ, μέλη του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), Ακόλουθοι ‘Αμυνας (ΑΚΑΜ), πρέσβεις και πρόξενοι, άλλοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, θρησκευτικές και ακαδημαϊκές αρχές, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και λοιποί προσκεκλημένοι.