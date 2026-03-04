MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα ιρανικά χτυπήματα, η Κύπρος μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε ότι η Κύπρος μπορεί πλέον να αισθάνεται ασφαλής από τα ιρανικά πυρά, μετά την αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στη μεγαλόνησο που έσπευσαν να προστατεύσουν τον κυπριακό λαό.

Ο κ. Δένδιας παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι άρτια εξοπλισμένη και προετοιμασμένη για ενδεχόμενη κρίση, ωστόσο, ακόμη δεν έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις.

«Η Ελλάδα θεωρώ ότι είναι προστατευμένη από ενδεχόμενα χτυπήματα από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα ιρανικά όπλα οριακά μπορούν να φτάσουν στα ελληνικά εδάφη, ωστόσο, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα για να μην κινδυνέψουμε», είπε ο κ. Δένδιας απαντώντας στο εάν η Ελλάδα διατρέχει κίνδυνο.

Επίσης απάντησε στις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα, καθώς ο γγ της Κ.Ε. του ΚΚΕ είχε τονίσει ότι δύο drones είχαν στόχο τη Σούδα: «Δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση», είπε ο κ. Δένδιας για τα δύο drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο.

Νίκος Δένδιας

