Δένδιας: Εθνική αναγκαιότητα η οικοδόμηση ενός αυτάρκους αμυντικού οικοσυστήματος

Η οικοδόμηση ενός αυτάρκους αμυντικού οικοσυστήματος αποτελεί εθνική αναγκαιότητα. Απαιτεί σύμπραξη Πολιτείας, θεσμών, βιομηχανίας και ακαδημαϊκής κοινότητας, με συνέπεια και ανθεκτικότητα. Οι αμυντικές δαπάνες, όταν σχεδιάζονται ορθά, μοχλεύουν ανάπτυξη, δημιουργούν πλούτο και θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος παρέστη σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στο Γενικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), όπου απηύθυνε ομιλία με θέμα τη στήριξη της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας στον τομέα της Άμυνας.

«Αυτός είναι ο δρόμος της εθνικής επιβίωσης. Δρόμος ευθύνης, σχεδίου και αποτελέσματος. Η Ελλάδα διαθέτει τη γνώση, τα μέσα και τη βούληση να το πετύχει» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Μετά τις τοποθετήσεις του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρου Θεοδωρόπουλου και της προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Ράνιας Αικατερινάρη, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ευχαρίστησε κατ’ αρχάς τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών της χώρας μας για τη στήριξή του στον θεσμό της ενεργού εφεδρείας και την αποδοχή της πρότασής του για την καταβολή των ημερομισθίων των Εφέδρων κατά τη μετεκπαίδευσή τους.

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε στη συνέχεια στις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις, στις οποίες η Ελλάδα απαντά με την «Ατζέντα 2030», τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, όπως και με την αξιοποίηση των διδαγμάτων των σύγχρονων συγκρούσεων, σε τομείς όπως τα drones και τα anti – drones.

Επισήμανε επίσης ότι το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Αμυντικών Εξοπλισμών για τα επόμενα 12 συν 8 χρόνια, επιτρέπει τον προγραμματισμό των εξοπλιστικών προγραμμάτων με σεβασμό στον δημοσιονομικό χώρο ο οποίος διατίθεται για την Άμυνα της χώρας.

Όπως υπενθύμισε, το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας στα χρόνια της οικονομικής κρίσης βρισκόταν στο μηδέν.

«Τώρα καλούμαστε να καλύψουμε τα κενά της δεκαετίας και να αλλάξουμε τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Δεν είναι πακτωλός χρημάτων και κατά συνέπεια είμαστε εξαιρετικά φειδωλοί στο τι επιλέγουμε, πώς το επιλέγουμε και τι κάνουμε» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στη δημιουργία ενός καινοτόμου αμυντικού οικοσυστήματος με τη σύσταση της Διεύθυνσης Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και του Ελληνικού Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Όπως ανέφερε, «η Διεύθυνση Καινοτομίας διδάσκει τις Ένοπλες Δυνάμεις όχι να ζητάνε προϊόντα, αλλά να απευθύνουν ερωτήματα. Το ΕΛΚΑΚ παραλαμβάνει τα ερωτήματα από τη Διεύθυνση Καινοτομίας και τα απευθύνει στο ελληνικό οικοσύστημα αμυντικών εταιρειών. Είναι υπεύθυνο επίσης για να λάβει τις απαντήσεις και να τις διαβιβάσει στη Διεύθυνση Καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της θα τις αξιολογήσει».

Ακόμη, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας ανέλυσε εκτενώς και ζητήματα όπως Η αύξηση της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Όπως σημείωσε, σε αντίθεση με το παρελθόν, «σήμερα υιοθετούμε ένα μοντέλο επενδύσεων με σταθερή εθνική συμμετοχή και μετρήσιμη απόδοση, επιδιώκοντας τουλάχιστον 25% συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά προγράμματα».

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τον υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, τον υποστράτηγο Γεώργιο Πανούση, διευθυντή ΣΤ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ με αρμοδιότητες επί θεμάτων Μετεξέλιξης, Καινοτομίας και Αμυντικής Τεχνολογίας, και τον Παντελή Τζωρτζάκη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Ακολούθησε συζήτηση με μέλη του ΣΕΒ και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη δυναμική της εγχώριας βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης για την ‘Αμυνα και τη διεύρυνση του αποτυπώματος της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.