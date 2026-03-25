Δείτε live τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα για την 25η Μαρτίου

Ξεκίνησε πριν από λίγο η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα.

Στην παρέλαση λαμβάνουν μέρος των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, στρατιωτικών σχολών, ειδικών μονάδων και Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ενώ κατά τη διάρκειά της θα πετάξουν στον ουρανό της πρωτεύουσας μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Τη μετάδοση της παρέλασης παρουσιάζουν ο επί δεκαετίες διαπιστευμένος στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας συντάκτης της ΕΡΤ3, Νίκος Λαδιανός, και ο έμπειρος δημοσιογράφος του ΕΡΤNEWS, Αλέξανδρος Λαχανάς. Επίσης, στα μικρόφωνα θα βρίσκεται και η υπολοχαγός Πεζικού, Χρύσα Καραβασίλη.