ΑΠΘ: Σήμερα ο επίσημος εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου – Οι εκδηλώσεις

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τιμούν σήμερα την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Αύριο η Θεσσαλονίκη θα φορέσει τα γιορτινά της για τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή λεωφόρο.

Οι εκδηλώσεις στο ΑΠΘ

O επίσημος εορτασμός της επετείου της Εθνεγερσίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Ύστερα από την προσφώνηση του Πρύτανη του Αριστοτελείου, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει ο Επίτιμος και Ομότιμος Καθηγητής Γλωσσολογίας, πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με τίτλο: «Η επίδραση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού στην αφύπνιση του Γένους το 1821. Αδαμάντιος Κοραής και Ρήγας Φεραίος».

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Μουσικού Μέρους της Τελετής έχει ως εξής:

Πρόγραμμα

Θ. Παπαδημητρίου (γ. 1978): Χορός Καγκελευτός

Ν. Σκαλκώτας (1904-1949): Χορός του Ζαλόγγου

Μ. Θεοδωράκης (1925-2021): Ναοί στο σχήμα του ουρανού

Θ. Παπαδημητρίου: Χορός Καπετάν Λουκάς

Χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και «Χορωδιακό Εργαστήρι» Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου

Διδασκαλία: Εριφύλη Δαμιανού

Συμφωνική Ορχήστρα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Μουσική Διεύθυνση: Βλαδίμηρος Συμεωνίδης, Αν. Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου.

Η Τελετή θα ξεκινήσει με το Κοντάκιο του Ακάθιστου Ύμνου «Τη Υπερμάχω», σε επεξεργασία Χρήστου Σαμαρά και θα ολοκληρωθεί με τον Εθνικό Ύμνο.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω live streaming, από τον σύνδεσμο: https://audiovisual.auth.gr/video/116667

Οι εκδηλώσεις του ΠΑΜΑΚ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, στις 11 το πρωί, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Ιδρύματος.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης, ενώ ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Ιωάννη Καρρά, με θέμα: «Οδησσός και νεωτερικότητα. Ανιχνεύοντας την Επανάσταση στις αρχές του 19ου αιώνα».

Θα ακολουθήσει η επίδοση τιμητικών επαίνων στα μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος, τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν κατά το 2025, ενώ η εκδήλωση θα κλείσει με μουσικό πρόγραμμα:

Η Αναστασία Παναγοπούλου (τάξη αν. καθ. Ι. Πέτριν) θα ερμηνεύσει την Ιονική Σουίτα του Μάνου Χατζιδάκι. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση έργων του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Η Παυλίνα Πισσουρίου (τάξη επ. καθ. Γ.-Ε. Λαζαρίδη) από το έργο «22 Τραγούδια και χοροί από τα Δωδεκάνησα» (Τεύχος II) θα ερμηνεύσει τα: Τραγούδι του γάμου (Ρόδος), Βοστσικάτα (Κάλυμνος), Κάλαντα του Λαζάρου (Ρόδος). Ο Ιάσων Μπλέτσας(τάξη επ. καθ. Γ.-Ε. Λαζαρίδη) από τους «8 Νησιώτικους Ελληνικούς χορούς» θα ερμηνεύσει Το θαλασσάκικαι Μες του Μαΐου τις μυρωδιές.