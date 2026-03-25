Aπόγονος του πυρπολητή Κωνσταντίνου Κανάρη: Αν υπάρχουμε σήμερα, το οφείλουμε σε εκείνη τη γενιά των σπουδαίων Ελλήνων

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ιστορικής ευθύνης μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews ο Σταμάτης Κανάρης, απόγονος της ευρύτερης οικογένειας του αγωνιστή της Επανάστασης του 1821, Κωνσταντίνος Κανάρης.

Ο ίδιος προχώρησε αρχικά σε μια σημαντική διευκρίνιση, επισημαίνοντας ότι κατάγεται απευθείας από τη γενιά του αδελφού του Κανάρη, Γεώργιος Κανάρης, ο οποίος υπήρξε επίσης αγωνιστής και ναύαρχος κατά την Ελληνική Επανάσταση, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων και στην Πολιορκία του Μεσολογγίου.

Αναφερόμενος στη σημασία της ημέρας της 25η Μαρτίου, ο Σταμάτης Κανάρης έκανε λόγο για «ημέρα χαράς, συγκίνησης και αναδρομής στις οικογενειακές παραδόσεις», τονίζοντας πως οι ιστορίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά αποτελούν ζωντανό κομμάτι της ταυτότητάς του.

Η ιστορία των τριών αδελφών

Ο απόγονος της οικογένειας στάθηκε ιδιαίτερα στους τρεις αδελφούς Κανάρη —τον Αναγνώστη, τον Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο— οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στον Αγώνα υπό τη σημαία των Ψαρών. Όπως ανέφερε, ο Κωνσταντίνος Κανάρης ξεχώρισε για τη δράση του ως πυρπολητής, με τη φήμη του να ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη θρυλική πυρπόληση της οθωμανικής ναυαρχίδας στη Χίο, ένα από τα πιο εμβληματικά γεγονότα της Επανάστασης, κατά το οποίο σκοτώθηκε και ο Οθωμανός ναύαρχος Καραλής. Ο Σταμάτης Κανάρης σημείωσε πως η πράξη αυτή σφράγισε τη φήμη του προγόνου του διεθνώς.

Από την άλλη πλευρά, ο Γεώργιος Κανάρης διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο ως ναύαρχος και διοικητής, ενώ υπηρέτησε και ως έπαρχος στο Ανατολικό (σημερινό Αιτωλικό), το οποίο αποτελούσε προμαχώνα του Μεσολογγίου. Λίγο πριν την πτώση της περιοχής, κατάφερε να διαφύγει με άνδρες του, έπειτα από σκληρή μάχη, γεγονός που —όπως σημείωσε— έχει περάσει στην οικογενειακή παράδοση ως προάγγελος της Εξόδου.

Ο μεγαλύτερος αδελφός, ο Αναγνώστης, ξεχώρισε για την αυταπάρνησή του, καθώς, παρά την ηλικία του, υπηρέτησε υπό τις διαταγές του νεότερου Κωνσταντίνου, συμμετέχοντας ενεργά στις ναυτικές επιχειρήσεις και στις πυρπολήσεις.

Ο ρόλος των νεότερων και οι τιμές

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και παιδιά της οικογένειας συμμετείχαν στον Αγώνα. Όπως ανέφερε ο Σταμάτης Κανάρης, παιδιά ηλικίας μόλις 9 και 10 ετών επιβιβάζονταν στα πλοία, καθώς η παιδική ηλικία τότε τελείωνε πολύ νωρίς.

Συνολικά πέντε μέλη της οικογένειας τιμήθηκαν με το αργυρό αριστείο αγώνα, ενώ αργότερα ο Όθων της Ελλάδας τους απένειμε τιμητικά αξιώματα στο Βασιλικό Ναυτικό.

Μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία

Κλείνοντας, ο απόγονος της οικογένειας μοιράστηκε μια λιγότερο γνωστή αλλά ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία για τον Κωνσταντίνο Κανάρη. Όπως ανέφερε, πριν από την επιχείρηση στη Χίο, ο αγωνιστής ευλόγησε τον γάντζο που θα χρησιμοποιούσε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ψαρών και, κάνοντας τον σταυρό του, φέρεται να είπε πως «απόψε θα πεθάνεις», δείχνοντας την απόλυτη αφοσίωσή του στον Αγώνα.

«Όλοι να μην ξεχνάμε ποτέ. Αν υπάρχουμε σήμερα, το οφείλουμε σε εκείνη τη γενιά των σπουδαίων Ελλήνων», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.