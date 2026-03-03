Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Κύπρου: “Το χωριό έχει εκκενωθεί από χθες – Ανυψώνεται το ηθικό μας με την ελληνική βοήθεια”

Ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου Κύπρου, Γιώργος Κωνσταντίνου, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μετά τις εκρήξεις και την εντολή εκκένωσης.

Ειδικότερα, ο κ. Κωνσταντίνου μίλησε στο Action24 σχετικά με την επίθεση των ιρανικών drones στις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι.

Αρχικά αναφέρθηκε σε έναν συναγερμό που σήμανε το πρωί της Τρίτης, αλλά ακυρώθηκε μετά από λίγα λεπτά. «Μας ήρθε μήνυμα ότι κάποιο ύποπτο αντικείμενο έρχεται προς τις βάσεις και αμέσως μετά με ξαναπήραν τηλέφωνο και μου λένε άκυρο λάθος. Αυτό μόνο», ανέφερε αρχικά ο αντιδήμαρχος.

Στην συνέχεια σχετικά με το τι έγινε το βράδυ, τόνισε «ότι ήταν πολύ ήσυχα καθώς δεν έγινε κάτι. Το χωριό έχει εκκενωθεί από χθες. Ξεκίνησε η εκκένωση από χθες το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα είχε τελειώσει. Εδώ βρίσκονται γύρω στα 30-40 άτομα μόνο. Ο κόσμος έχει πάει σε συγγενείς στη Λεμεσό, κάπου 80 άτομα που έχουν κινητικές δυσκολίες και μεγάλης ηλικίας βρίσκονται σε ξενοδοχεία. Επισκέφτηκα τα λίγα άτομα που έχουν μείνει εδώ πέρα».

Για το αν είχαν ενημερωθεί για την επίθεση που σημειώθηκε στις Βρετανικές Βάσεις, ο κ. Κωνσταντίνου τόνισε: «Ήταν αναπάντεχο, δεν το περίμενε κανείς. Ξέραμε ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα, λόγω της ευρύτερης κατάστασης, όμως δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο. Τέτοια επίθεση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ήμουν σπίτι μου τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, άκουσα τον θόρυβο, βγήκα έξω, άκουσα σειρήνες. Η έκρηξη δεν ήταν πολύ δυνατή, την άκουσα μέσα από το σπίτι. Εδώ λόγω του ότι γίνονται στρατιωτικές ασκήσεις, είναι σύνηθες φαινόμενο να ακούγονται εκρήξεις».

Για το πως νιώθει που έρχεται η ελληνική πολεμική βοήθεια ο αντιδήμαρχος κατέληξε: «Ανυψώνεται το ηθικό μας, νιώθουμε πιο ασφαλείς».