Άμεση απάντηση του ΥΠΕΞ στην Τουρκία για τους Patriot: Ανυπόστατα τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου

Άμεση απάντηση στην Τουρκία που υποστήριξε ότι τα Δωδεκάνησα είναι υπό αποστρατιωτικοποίηση δίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή την ενόχληση της Άγκυρας για τους Patriot στην Κάρπαθο.

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος» αναφέρει η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού και προσθέτει:

«Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας για τα Patriot στην Κάρπαθο

Νωρίτερα είχε έρθει η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας για τη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο. «Βρίσκουμε τις δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες, αντίθετες με το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, μη σοβαρές, ατυχείς και άκαιρες» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Oncu Keceli.

«Στο πλαίσιο της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, δεν υπάρχει κανένα αμφισβητούμενο ζήτημα ως προς το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία τελούν υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης σημείωσε ο ίδιος.

Και συνεχίζει: «Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί ουσιαστικά έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν σε κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχο στο ΝΑΤΟ Ελλάδα, επιχειρούν ένα νέο τετελεσμένο».

Επιπλέον αναφέρει: «Κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για αναθεωρητισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο. Ακόμη πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η ίδια αυτή νοοτροπία, η οποία στο παρελθόν επιχείρησε να εξοντώσει μαζικά τους Τουρκοκύπριους, που ήταν συνιδιοκτήτες της Κύπρου, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει. Θέλουμε να γίνει γνωστό ότι οι Τουρκοκύπριοι και η Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου, με τη στήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας δύναμης Τουρκίας, είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν άλλο».

«Οι εξελίξεις στην περιοχή μας αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα. Με την ευκαιρία αυτή, υπενθυμίζουμε σε κύκλους που, με κίνητρα εσωτερικής πολιτικής, συνηθίζουν να προβάλλουν αβάσιμους ισχυρισμούς και να διαδίδουν παραπληροφόρηση σε βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν σύνεση» καταλήγει ο Oncu Keceli.