Αγγελούδης: “Τα μηνύματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 είναι επίκαιρα μέχρι σήμερα”

Μήνυμα ενότητας και αξιοπρέπειας απηύθυνε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

«Την 28η Οκτωβρίου του 1940 η πατρίδα μας κέρδισε τη μεγαλύτερη μάχη νικώντας τον φασισμό. Τα μηνύματα επίκαιρα μέχρι σήμερα. Εθνική ενότητα και ομοψυχία. Αξιοπρέπεια, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο κ. Αγγελούδης.