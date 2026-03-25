25η Μαρτίου: Συγκίνηση στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο και φωτο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Με την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου ξεκίνησαν επίσημα το πρωί οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
Η επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας για την 25η Μαρτίου έγινε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 08:00
Νωρίτερα, στις 06:21, είχαν προηγηθεί 21 κανονιοβολισμοί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.
Το πρόγραμμα των εορτασμών κορυφώνεται στις 11:00 με την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Δείτε φωτογραφίες: