25η Μαρτίου: Συγκίνηση στην έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη – Δείτε βίντεο και φωτο

Με την έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου ξεκίνησαν επίσημα το πρωί οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Νωρίτερα, στις 06:21, είχαν προηγηθεί 21 κανονιοβολισμοί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Το πρόγραμμα των εορτασμών κορυφώνεται στις 11:00 με την παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Δείτε φωτογραφίες:

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime

Φωτογραφία: Intime