25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση υπό βροχή στο κέντρο της Αθήνας, ποιοι πολιτικοί δίνουν το παρών – Δείτε εικόνες

Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο κέντρο της Αθήνας η μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου, με τους μαθητές να παρελαύνουν υπό βροχή.

Στο Σύνταγμα από νωρίς βρέθηκαν εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, αρκετοί από τους οποίους επέλεξαν εμφανίσεις στα χρώματα της γαλανόλευκης.

Αναλυτικότερα, το «παρών» δίνουν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, ο Διονύσης Καλλαματιανός από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Σημειώνεται ότι για αύριο, ανήμερα της εθνικής επετείου, είναι προγραμματισμένη η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εικόνες του Intime από την παρέλαση:

