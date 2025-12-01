Γιατί έχουμε συνείδηση; Η επιστήμη πλησιάζει σε μια απάντηση

Δύο νέες μελέτες από το Ruhr University Bochum επιχειρούν να δώσουν μια απάντηση στο γιατί εμφανίστηκε η συνείδηση στην εξέλιξη.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η συνείδηση πιθανότατα ξεκίνησε ως εργαλείο επιβίωσης και ότι τα πρώτα είδη απέκτησαν μια στοιχειώδη αίσθηση κινδύνου, έναν εσωτερικό συναγερμό που τους βοηθούσε να αντιδρούν γρήγορα σε απειλές. Με τον χρόνο, αυτή η απλή λειτουργία εξελίχθηκε σε πιο σύνθετες δεξιότητες, όπως η συγκέντρωση προσοχής σε ένα μόνο ερέθισμα μέσα σε χάος πληροφοριών, αλλά και η δυνατότητα να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας και να σχεδιάζουμε.

Το πραγματικά εντυπωσιακό όμως προέρχεται από τα πουλιά. Παρότι δεν διαθέτουν εγκεφαλικό φλοιό όπως τα θηλαστικά, πολλές συμπεριφορές τους θυμίζουν έντονα συνειδητή επεξεργασία. Πειράματα δείχνουν ότι περιστέρια και κοράκια δεν “βλέπουν” απλώς κάτι, αλλά το ερμηνεύουν. Κάποια νευρικά κύτταρα στα κοράκια ενεργοποιούνται μόνο όταν το ζώο αντιλαμβάνεται ένα ερέθισμα, όχι απλά όταν υπάρχει. Άλλες δοκιμές υποδεικνύουν ότι ορισμένα πουλιά ξεχωρίζουν τον εαυτό τους από ένα άλλο μέλος του είδους τους, κάτι που θεωρείται βασική μορφή αυτοσυνείδησης.



Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η συνείδηση πιθανότατα δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου ή των θηλαστικών, αλλά ένα εξελικτικό εργαλείο που εμφανίστηκε περισσότερες από μία φορές στη φύση, με διαφορετικούς “τρόπους κατασκευής”. Το σημαντικό δεν είναι η δομή του εγκεφάλου, αλλά η λειτουργία του.



Ή για να το θέσουμε αλλιώς, η συνείδηση δεν εξελίχθηκε για να κάνει τη ζωή όμορφη, εξελίχθηκε για να μας κρατήσει ζωντανούς, ευέλικτους και κοινωνικά έξυπνους.

